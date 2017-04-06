Вибираємо радіатор опалення для квартири

Прийшла пора поміняти радіатори опалення у вашій квартирі, але ви не знаєте, який вам потрібен? Чавунний, біметалічний, алюмінієвий, сталевий ... Так, зараз їх вибір досить широкий. У цій статті ми коротко охарактеризуємо основні види радіаторів опалення, щоб допомогти вам трошки розібратися.

Купить родиаторы отопления Вы можете на сайте teplotavoda.com/catalogue/goods_list/t-7/ по выгодной цене.

Чавунні радіатори опалення

Старі, надійні, відомі вам ще з дитинства радіатори як і раніше стоять на варті тепла в наших квартирах. Їх головна перевага - хороша стійкість до корозії. Різне сміття, іржа та інші неприємності практично не завдають їм шкоди. Інша привабливе гідність - це, звичайно, доступна ціна. Загалом, ці старожили ринку як і раніше є дуже ефективними для облаштування системи опалення. Але недоліки у них все ж є. Серед них найістотніший - це неможливість застосування автоматичного регулювання тепла. Ця вада робить застосування чавунних радіаторів небажаним в приміщеннях, де і так топлять на славу. Але якщо у вас в квартирі завжди прохладненько, то цей недолік навряд чи вас збентежить. Також деяким не подобається старомодний дизайн таких радіаторів, але це вже справа смаку.

Сталеві панельні радіатори

Ці прилади опалення характеризуються високою тепловіддачею і низьким рівнем теплової інерції. Але за швидке нагрівання приміщення вам доведеться заплатити низьким терміном експлуатації. Сталеві радіатори легко піддаються корозії, у чому, власне, і полягає їх найголовніший недолік.

алюмінієві радіатори

Такі радіатори, як правило, мають секційну структуру, що дозволяє зібрати вам те, що потрібно. Тобто де хочете тепліше, там і радіатор побільше поставте. Також серед переваг даного різновиду приладів опалення потрібно відзначити хорошу тепловіддачу і економічність і сучасний дизайн. Але вони досить неміцні і вимогливі до води в системі опалення.

біметалічні радіатори

Їх виробляють зі сталі та алюмінію, що дозволяє зберегти переваги і позбутися від недоліків, які є в радіаторах з одного виду металу, що, правда, відбивається на їх ціні.

Ось такі короткі описи основних видів радіаторів ми можемо вам зараз запропонувати. А за більш детальною консультацією ви завжди можете звернутися в наш магазин. У нас ви обов'язково знайдете те, що шукайте!