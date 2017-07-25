Вибираємо сумку: як зробити правильний вибір

Такий чудовий, корисний і красивий аксесуар як жіноча сумочка, є майже у кожної дівчини, і не рідко їм доводиться робити для себе вибір, яку ж саме сумку вибрати? Це питання ми розберемо в цій статті.

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Найчастіше дівчата, при виборі сумочки, ставлять на перше місце зовнішні показники даного аксесуара, але зовсім забувають про практичність, адже жіноча сумка Palio виконує не тільки декоративну функцію, але і своє пряме призначення, а саме комфортний перенесення особистих речей, тобто практичну функцію. На жаль, про призначення сумки думають вже після покупки. Але тепер ви розумієте, що до чого. Як говорить нам велика мудрість: «Попереджений, значить озброєний». Ну, давайте ж перейдемо до порад, перше що хочеться сказати, так це не економте на своїй покупці, краще заплатити дорожче, але купити якісніше, тому як неякісні, навіть незважаючи на те як вони добре виглядають, дуже швидко псуються, і втрачають свою привабливість .

З матеріалів варто вибирати шкіру або замшу, а ось шкірозамінник і дерматин брати не потрібно, краще завжди звичайно, шкіра, так як замша, досить примхливий матеріал, що вимагає більшого догляду. А якщо ви бажаєте мати відразу кілька сумочок, що не так погано, то текстильні та плетені сумки - це ваш вибір, вони відносно не дорогі, і досить стильно виглядають, з ними ви завжди зможете створити яскравий образ для прогулянки. Тепер давайте розберемо, яку сумку вибрати саме вам. Дівчині невисокого зросту, варто звернути увагу на невеликі акуратні сумочки, так як сумки великих розмірів, візуально скоротять ваш зріст ще сильніше. З високими дівчатами все інакше, вам потрібно вибирати сумки об'ємні і великі, так як маленькі сумки виглядатимуть просто не коректно. Ну а тепер ми навчимося поєднувати кольори, такий навик допоможе вам бути завжди стильною і чарівною. Мабуть, головне правило, це те, що сумочка повинна поєднуватися з вашим чином і його елементами, будь то взуття, пояс, або навіть хустку, цілком буде досить дві три речі в один тон, більше буде вже занадто. Також при виборі сумки, дотримуйтесь правило «золотої середини», простота - гарант елегантності. Сумка без зайвого декору завжди буде виглядати краще.

Підіб'ємо підсумок: Головними критеріями при виборі сумки повинні бути, якість і практичність, адже тільки якісна сумка зможе відслужити вам свій термін, не втрачаючи зовнішньої привабливості, а також сумка повинна бути зручна, адже сумка повинна радувати, допомагати і вдало вписуватися в ваш повсякденний образ і ритм життя.