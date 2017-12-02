Вибираємо світильник

Основним призначенням світильника ще зі старих часів було висвітлення деякого об'єму простору, але сьогодні до переліку його функцій можна сміливо додати і рішення декоративних завдань. Цьому сприяє не тільки величезний вибір наявних на сучасному ринку світильників, але і розуміння дизайнерами важливу роль цього освітлювального приладу в рішенні задачі формування інтер'єру.

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Грамотно підібраний світильник може до невпізнанності змінити приміщення: стеля стане візуально вище, зникнуть нерівності стін, підлогу придбає абсолютно неймовірний магічний блиск. Вибір світильника - справа досить непроста, при всій простоті. Світильник повинен підходити тому приміщенню, в якому він буде використовуватися, вдало вписуватися в інтер'єр.

Важливим критерієм є призначення приміщення, в якому буде використаний світильник.

Так, для спальної кімнати краще вибрати світильники - бра з м'яким світінням.

Якщо ж мова йде про будь-яке робочому кабінеті або офісі, то тут ідеальним рішенням буде використання світильника - настільної лампи , конструктивно вирішує завдання прямого спрямованого освітлення.

Класифікація світильників достатньо різноманітна. За місцем кріплення / установки вони бувають настільними, настінними, стельовими, точковими. За своєї основної ролі все світильники можна розділити на світильники для загального освітлення, світильники для місцевого освітлення, світильники акцентує освітлення, декоративні світильники.

За типом розподілу світла світильники бувають прямого освітлення, рівномірного освітлення, розсіяного освітлення, а також їх комбінацій. Світильники комплектуються різного роду лампами (розжарювання, галогенними, люмінесцентними). Параметри освітлення багато в чому визначаються типом лампи, яка використовується в світильнику. Самі лампи розрізняються кольору, кольором випромінювання, світловіддачею.

Сьогодні ринок пропонує широкий асортимент світильників самих екзотичних конструкцій і екстравагантних рішень. При виборі світильника дуже важливо звертати увагу не тільки на його гарний зовнішній вигляд, а й враховувати інші характеристики, що часто є навіть більш важливими, так як впливають на здоров'я людини.