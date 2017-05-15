Види будівельної техніки и рекомендую сайт http://cbt-v.com.ua/catalog/ekskavator

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Для ефективного ведення будівництва розроблено безліч спеціальної техніки та механізмів, з їх допомогою вдається швидко і якісно будувати висотні будинки, дороги, мости, виробничі об'єкти та інші споруди.

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Відповідно до виду виконуваних робіт, будівельну техніку можна умовно розділити на кілька класів. Головними видами спецтехніки для будівництва є машини, які використовуються для виконання земляних робіт. До цього виду техніки відносяться бульдозери, екскаватори , скрепери для розробки грунту по верствам і його переміщення.

У будівництві знайшли широке застосування машини, які піднімають вантажі. У цю категорію спецтехніки відносяться крани різних видів і модифікацій, підйомне устаткування типу домкратів та інші Спецмеханізми. Для буріння отворів в грунті, свердловин та інших технологічних отворів застосовують спеціальне обладнання, яке включає в себе різні типи верстатів ударного і термічного буріння. Є техніка, призначена для забивання паль в грунт.

Будівництво передбачає використання не тільки важкої техніки, екскаваторів, кранів і бульдозерів. Складно уявити собі будівництво, на якій не використовуються агрегати для виготовлення матеріалів і машини для їх транспортування. Тому до категорії будівельної техніки також можна віднести механізми для виробництва арматури, бетону, насоса для подачі розчинів, автомобільні бетономішалки і бетоновози, автокрани , мобільні заводи з виробництва будівельних матеріалів. Для транспортування матеріалів, вивезення сміття і грунту, використовуються спеціальні транспортні засоби - самоскиди, вантажні авто, тягачі, навантажувачі.

Відмінно зарекомендувала себе в цій сфері спецтехніка з Кореї, яка відмінно відчуває себе на російських дорогах. Кількість корейської будівельної техніки зростає з року в рік, люди вдосконалюють механізми для того щоб роботи проводилися максимально ефективно і якісно з мінімальними витратами часу і робочої сили.

Великі обсяги будівництва припускають постійне використання техніки і машин. Для того щоб забезпечити безперервний робочий процес, необхідно експлуатувати техніку правильно, проводити профілактичні та ремонтні роботи. Сучасні якісні запчастини для будівельної техніки і автомобілів допоможуть у вирішенні проблем з ремонтом, для того щоб машини працювали ефективно і продуктивно.

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