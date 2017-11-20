Види грунтовок і їх застосування

Зокрема, для зміцнення слабких основ використовується акрилова грунтовка глибокого просочення (іноді її ще називають - «глибокого проникнення»). Маючи низький поверхневий натяг, вона, при нанесенні на матеріал, вбирається на глибину до сантиметра, а полімеризуючись, не тільки утворює міцне покриття з високою адгезією, а й цементує основа.

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Широке поширення отримали контактні грунтовки , що представляють собою по суті ту ж акрилову ґрунтовку глибокого просочення, з додаванням тонкомолотого кварцового піску.

Крім акрилових, існує чималий вибір алкідних (масляних) грунтовок , призначених зазвичай для нанесення на металеві та дерев'яні поверхні. Зокрема, дуже зручна так звана « грунтовка по іржі » - алкідна грунт-фарба, що поєднує властивості фарби і відновника іржі. Випускається зазвичай сірого, або білого кольору. Якщо до поверхонь не пред'являється особливих естетичних вимог, то для якісного захисту металу досить пофарбувати його такий ґрунтовкою за два рази.

Не можна не згадати одну з найпопулярніших в недавньому минулому масляну ґрунтовку червоного кольору, виготовлену на основі залізного сурику, основне її достоїнство - дешевизна при непоганих грунтувальних властивості, що робить її затребуваною досі.

При грунтування дерев'яних поверхонь , крім уже згаданих алкідних і акрилових грунтовок, застосовують спиртові грунтовки на основі шелаку. Нерідко вони мають хороші декоруючі властивості. Ну і як і раніше, поза конкуренцією для грунтування дерев'яних поверхонь стара добра оліфа . Найбільший ефект дає грунтування оліфою, попередньо нагрітій до температури близько 80 градусів.

При загустевании алкідні грунтовки розлучаються до потрібної консистенції розчинниками типу уайт-спіриту, або неетильованого бензину ( «Калоша»). Акрилові грунтовки розбавляються звичайною водою.