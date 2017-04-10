Види натяжних стель: який вибрати?

Загальні гідності натяжних стель, за які їх любить масовий споживач, очевидні: такі конструкції можна швидко встановити в будь-який момент, догляд за ними гранично простий, натяжна стеля може приховати проводку та інші комунікації. Якщо ви живете в старому будинку з нерівними стелями, яким вкрай важко надати належного вигляду традиційними методами, натяжна стеля - оптимальне рішення проблеми.

Выбираем качественные натяжные потолки Киев и делаем свою комнату уютной и оригинальной.

Види полотна. Полотно для натяжних стель може бути виконано з ПВХ-плівки або тканини. Плівкові стелі дешевше, мають меншу міцність і бояться негативних температур. Однак у них є одна велика перевага перед тканинними - водостійкість. Багатьом знайома прикра ситуація, коли тільки що побілений стелю розцвічується жовтуватими розлученнями через сусідів зверху, які влаштували черговий потоп. Деяких таке «везіння» переслідує все життя. Плівковий натяжна стеля не тільки успішно витримає вагу пролилася води, його можна буде натягнути вдруге і забути про непорозуміння. Тканинні натяжні стелі стійкі до впливу холоду, їх складно проткнути гострим предметом. При бажанні тканину можна пофарбувати акриловою фарбою.

Фактура . ПВХ-полотна можуть мати матову, глянсову або сатинову поверхню. Матові стелі - спокійний класичний варіант, який підходить до будь-яких площах і інтер'єрів. Глянцевий натяжна стеля вигідно впишеться в мінімалістичний інтер'єр або інтер'єр в стилі хай-тек, візуально розширивши площу приміщення. Сатинова фактура - компроміс між матовою і глянсовою: відображення в стелі ненав'язливі, розмиті, надають інтер'єру особливу умиротворення, а світло від люстр - неуважний, не має вираженого малюнка. Сатинова фактура підходить для просторих приміщень. Тканинні полотна випускаються тільки в матовому варіанті.

Наявність швів. Шов на полотні стелі - слабка ланка конструкції. Особливо він видно на глянцевому поверхні. Якщо ширини полотна не вистачає на створення безшовної натяжної стелі, можна поєднувати полотна різних кольорів, щоб шов був візуально обіграний, або зробити багаторівнева стеля, в різних зонах якого будуть використовуватися суцільні полотна. Проблема створення безшовного стелі рідше виникає при виборі тканинного полотна, ширина якого становить 5 м і більше, що дозволяє покрити великі площі. Плівка для стель частіше випускається шириною від 1,5 до 3,2 м, проте останнім часом зустрічаються полотна з шириною в 5,6 м.

Кольорові рішення . Кипіння-білий або слонової кістки, блакитний, рожевий або навіть чорний - вам достатньо просто вибрати колір. При бажанні в одному стелі можна поєднувати кілька кольорів або навіть замовити фотодрук. Пастельні тони зазвичай вибирають для вітальні та спальні, з більш яскравими можна поекспериментувати в дитячій або на кухні, великий ефектний малюнок буде цікаво виглядати в холі або передпокої, у ванній кімнаті.

Пристрій освітлення . Крім класики з люстрою по центру, натяжна стеля - це можливість легко встановити кілька джерел світла в різних точках або навіть організувати «ширяє» варіант зі світлодіодним освітленням по периметру. «Ширяючі» натяжні стелі недавно увійшли в моду в Європі і поступово набирають популярність в нашій країні. У таких конструкціях каркас стелі віддалений від стін на невелику відстань, яке підсвічується світлодіодними стрічками. Освітлення може бути однотонним або кольоровим. Раніше такі дизайнерські знахідки були прерогативою дорогих готелів і ресторанів, а зараз цей новий вид натяжної стелі став використовуватися і в житлових приміщеннях.

Рівні . Однорівневі стелі універсальні, прості в монтажі і підходять практично будь-якого приміщення. Для створення ефектного інтер'єру часто вибирають багаторівневі стелі, які можуть поєднувати різні матеріали і варіанти підсвічування. Іноді в такій конструкції використовується ще і гіпсокартон. Багаторівневий натяжна стеля може візуально витягнути або розширити приміщення, розділити його на зони.

Поєднання різних матеріалів, кольорів, фактур, освітлення і конструкцій дозволяє створити унікальний натяжна стеля, який стане «візитною карткою» вашого будинку.