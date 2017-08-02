Як вибрати квартиру в новобудові? Які параметри враховувати при покупці і Відрадний

Купівля квартири для будь-якої сім'ї - дуже серйозний і відповідальний крок.

Якщо Ви хочете купити комфортну квартиру, житловий комплекс "Відрадний" надає широкий вибір квартир за вигідною ціною.

Як правило, це дуже радісна подія і щоб нічого не затьмарило Вашого настрою з цього приводу, дуже важливо зробити правильний вибір.

Вибираючи нерухомість, потрібно звернути увагу на досить велику кількість факторів, які нададуть важливе значення на успіх угоди і емоції, які подарує Вам нове місце проживання.

Давайте розберемося, як грамотно вибрати квартиру для покупки.

Вторинний ринок або новобудова?Придбання нерухомості, як з вторинного ринку, так і з ринку новобудов має ряд переваг і недоліків.

До головних переваг вторинного ринку відноситься:

безліч пропозицій на ринку;

наявність біля будинку вже розвиненої інфраструктури;

квартира і фактично і юридично готова до заселення, тобто Ви зможете переїхати протягом кількох днів після операції;

як правило, ремонт в такій квартирі вимагає менших фінансових вкладень;

процентна ставка по іпотеці буде нижче, ніж на новобудову.

Якщо говорити про недоліки, то є можливість зіткнутися з такими проблемами:

арешт квартири за борги старого власника, що може привести до розірвання угоди;

проблеми в юридичній історії нерухомості;

поганий стан будівлі, квартири, комунікацій;

«Неблагополучний» сусідство;

досить висока вартість і ін.

Переваги новобудов

Що стосується новобудов, то до явних переваг слід віднести:

нову будівлю і відповідну якість споруди;

сучасні якісні комунікації;

вільні сучасні планування, що відповідають запитам споживачів;

наявність у дворах прогулянкових зон, добре облаштованих дитячих майданчиків, відеоспостереження;

достатня кількість паркувальних місць, наявність спеціально обладнаних підземних паркінгів;

однорідний соціальний склад мешканців;

юридична чистота;

відносна доступність.

З мінусів, мабуть, в деяких випадках - це те, що Вам доведеться почекати якийсь час до закінчення будівництва і здачі будинку в експлуатацію. Що стосується інфраструктури, то сучасні проекти нерідко передбачають забудову цілих районів і одночасне будівництво шкіл, дитячих садків, поліклінік, підприємств громадського харчування і т.д.

Репутація забудовника

Перш за все, слід звернути увагу на його репутацію, історію, термін роботи на ринку. Компанії, які не намагаються нічого приховати, розміщують всю інформацію на своїх офіційних сайтах.

Там же Ви можете ознайомитися зі всією необхідною документацією: проектної та технічної, дозволами на будівництво і правовстановлюючими документами забудовника на землю.

Поцікавтеся, скільки об'єктів уже реалізовано девелопером, чи вкладається він у заявлені терміни і чи відповідає нерухомість обумовленим якістю.

Тільки вибравши надійного забудовника, приступайте до вибору безпосередньо будинки і квартири.

Район проживання

Чим зручніше для Вас буде місце розташування майбутнього житла, тим комфортніше складеться Ваше життя в новій квартирі. Великі забудовники, як правило, ведуть будівництво відразу декількох об'єктів в різних районах міста. Тому важливо підійти з розумом до вибору району, в якому Ви плануєте жити.

Тому, вибираючи район, звертайте увагу на його транспортну доступність, відстань від центру міста, наявність декількох видів транспорту, наявність поліклінік і шкіл. Якщо ведеться комплексна забудова, то вони повинні бути передбачені в проекті.

Велика перевага - наявність поблизу прогулянкових і паркових зон, зон відпочинку.

Якщо Ви є власником автомобіля зверніть увагу на наявність:

достатньої кількості паркувальних місць

підземного паркінгу.

Крім того, поцікавтеся минулим місця, на якому ведеться будівництво. Погодьтеся, не дуже приємно буде після покупки дізнатися, що Ви будете жити на місці, де колись було кладовище, лікарня для душевно хворих або звалище. Навіть якщо у Вас немає жодних забобонів з цього приводу, в подальшому, це може ускладнити продаж нерухомості.