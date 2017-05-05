ЯК ВИБРАТИ ЛАМІНАТ В КВАРТИРУ?

Знаєте, як раніше укладали підлоги? Підлоги були дерев'яними, і укладання їх вимагала великого вміння. Дерев'яні підлоги міг укласти тільки тесля. Мало того дошки повинні були бути хорошої якості і товщиною 40-50 мм. Клалися спеціальні лаги і на них укладалися дошки. Їх щільно притискали до один одному спеціальним пристосуванням. Як бачите, робота була нелегкою, і з нею міг впоратися тільки чоловік, причому не слабкий. Чи то справа зараз. Часи змінюються. Все частіше (якщо не сказати завжди) підлоги заливаються стяжкою. А зверху можна укласти будь-яку вподобану підлогове покриття. Візьмемо, наприклад, ламінат. Його може укласти навіть жінка. А скільки кольорів він має!Під будь-яке дерево. При цьому за властивостями він не поступається паркету, а де в чому навіть його перевершує. Однак саме тому, що його так багато, його буває важко вибрати. Тому сьогодні проведемо легкий такий лікнеп по вибору ламінату. Отже, як же його вибрати - ламінат?

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Облаштовуючи своє житло, люди все частіше використовують в якості підлогового покриття ламінований паркет, який також називають ламінатом. Його переваги очевидні - він досить міцний, не вимагає особливого догляду, і досить легко монтується. Серед різних видів ламінату не так-то легко знайти той, який підійде вам найбільше і прослужить довгі роки. Отже, вибираємо ламінат для квартири разом!

Вибираємо клас ламінату

На сьогоднішній день існує величезна кількість різних видів ламінату. Всі вони діляться на класи за ступенем зносостійкості. Якщо купуєте ламінат для передпокою, кухні або холу - вибирайте матеріал не нижче 23 класу, оскільки саме ці кімнати найбільш схильні до великого навантаження. У житлових кімнатах прохідність трохи нижче, тому для спальні або вітальні можете сміливо використовувати ламінат класу 21 або 22.

Чи плануєте викласти ламінатом підлогу у ванній? Тут краще придбати спеціальний водостійкий ламінат. Є ще ламінат 31-33 класу - він дорогий, але і прослужить набагато довше. В основному його кладуть в офісних приміщеннях, втім, якщо хочете, щоб підлогове покриття прослужило вам довго, можете вибрати висококласний ламінат і для житлової квартири.

Питання водостійкості

Взагалі ламінат непогано бореться з вологістю. Але якщо вода буде попадати на стики з'єднання пластин регулярно, то закінчиться це не дуже добре, а саме - може статися деформація статі. Тому там, де вологості найбільше (ванна або кухня), ламінат зазвичай підбирають водостійкий. Але навіть такий суперміцний матеріал змащують водовідштовхувальним гелем при укладанні.

Збірний або клейовий?

Варто відзначити, що ламінат розрізняється і за способом з'єднання пластин. Так, укладаючи клейовий ламінат, зазвичай використовують клей, який здатний по максимуму з'єднувати окремі частини підлоги між собою. Ламінат другого типу збирається за допомогою спеціальних «замків» - закріплення відбувається завдяки спеціальному профілю, і ніякого додаткового склеювання не потрібно. Постелити такий підлогу самостійно нескладно. І якщо буде потрібно, ви зможете при необхідності замінити пошкоджену частину на нову, або повністю розібрати підлогу.

Типи підкладок

При укладанні ламінату завжди необхідно використовувати підкладку - вона згладжує всі нерівності підлоги, забезпечує звукоізоляцію. Існує кілька видів підкладки - пробкова, пенополіетіленовие, бітумно-пробкова. Всі вони мають бактерицидні властивості, здатними захищати підлогу від комах, грибка і цвілі. До речі, іноді ви можете зустріти ламінат з вже приклеєною підкладкою. Цей варіант буде більш практичним і вигідним.

Творчий питання

Говорити про дизайн ламінату можна нескінченно. У магазинах ламінований паркет представлений великим асортиментом - можна підібрати підлогу з вільхи, бамбука, і навіть з текстурою дуба або такого рідкісного дерева як венге. Також поверхню підлоги може бути матовою або глянсовою в залежності від ваших уподобань. Тут найголовніше, щоб і малюнок, і колір підходили до загальної концепції кімнати. Наприклад, класичний «деревне» ламінат світло-коричневих тонів буде добре виглядати в кімнаті з меблями з масиву. А ламінат більш темних відтінків краще підійде до сучасного інтер'єру в стилі «модерн».