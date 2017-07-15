Як вибрати штангенциркуль

У будівельних і ремонтних роботах потреба в штангенциркулем виникає рідко, оскільки цей вимірювальний інструмент призначений для проведення досить точних вимірювань. У переважній більшості випадків штангенциркулем вимірюються лінійні розміри металевих деталей, як правило, не дуже великих розмірів. І все ж, кожен поважаючий себе господар, повинен мати в своїй "інструменталку" штангенциркуль, бо ніколи не знаєш, коли він знадобиться, а вже якщо потреба в ньому виникне, то, далеко не у кожного сусіда можна його буде запозичити на час.

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Якщо за родом своєї діяльності ви ніколи не стикалися зі штангенциркулем, перш, ніж відправлятися в магазин, слід хоча б в загальних рисах мати уявлення про це вимірювальному інструменті.

Штангенциркуль призначений для вимірювання лінійних розмірів (зовнішніх, внутрішніх, глибин). Конструктивно штангенциркуль складається з вимірювальної лінійки, штанги, ноніуса, фіксатора.

Конструкція цифрового штангенциркуля аналогічна, тільки замість ноніуса використовується цифрова шкала, яка підвищує зручність користування інструментом і покращує його точність.

Як і будь-який вимірювальний інструмент, штангенциркуль має шкалу поділок (ціна поділки 0,01 означає, що інструмент вимірює розмір з точністю до сотої міліметра) і похибка вимірювання. Прийнятною похибкою вважається похибка до 10% від точності вимірювання інструменту. На виробництві все штангенциркулі регулярно один раз в 6 місяців проходять метрологічну повірку.

Штангенциркуль повинен продаватися і зберігатися в спеціальному футлярі. При покупці слід звернути увагу, щоб губки інструменту були рівними, а при їх зіткненні не було просвіту. При зімкнутих губах шкала за ноніусом повинна бути встановлена на нулі, лінії нониусной шкали повинні бути чіткими. Штангенциркуль повинен комплектуватися паспортом, в якому повинна стояти відмітка про перевірку інструменту.