Як вибрати стругану дошку

Заявлений сорт або категорія пиломатеріалу - ось що по визначенню має допомогти споживачеві в тому, як вибрати стругану дошку.

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Обрізна пилопродукция з хвойних порід, яка давно знайшла своє застосування в будівництві, найкраще описується ГОСТом 8486-86. У таблицях цього стандарту позначені всі пороки розвитку деревини та дефекти обробки, з оглядкою на які матеріал потрапляє в певну категорію за якістю.

Але правильно купити саме стругані пиломатеріали все одно непросто, так як спеціального нормативного документа для цього особливого продукту не передбачено. І до того ж недосвідченому домовласникові часто буває неясно, чому і яким чином формується більш висока вартість на стругану дошку. Давайте в цьому розберемося.

Головні відмінності стругали дошки від обрізний

Стругані пиломатеріали насамперед примітні тим, що вони піддаються додатковій механічній обробці на спеціальному строгальном обладнанні. До цього виду пилопродукции відносять дошки, бруски і бруси з плоскими поверхнями, а також профільовані вироби зі складними формами перетину.

Використання строжки має на меті усунути всі нерівності на поверхнях матеріалу, які залишаються після розкрою кругляка. Завдяки такій обробці вдається отримати точне перетин по всій довжині дошки. В результаті строганная дошка може застосовуватися столярами, а також для складання конструкцій будівельного призначення, що вимогливі до підвищеної точності.

Інший нюанс - примусова попередня термообробка. Стругана дошка перед механічною обробкою проходить стадію контрольованої сушки в умовах камери. Це дозволяє зробити заготовку міцної, не допустити деформацій або появи тріщин в волокнах деревини. Камерна сушка допомагає зробити остроганной поверхні заготовок більш гладкими, ніж при строжке мокрої деревини, яка часто виходить з ворсом і підпалинами.

Дошка просушується до 7-12%, в залежності від перетину заготовок в партії. У процесі доведення, зберігання і під час перевезення матеріалу показник вологості зростає. У торговій точці вологість може досягати 18 відсотків, але строганная дошка розміри і геометрію все одно матиме в межах норми. Згідно ГОСТ 8242-88, струганий матеріал і профільовані деталі можуть мати до 20% вологості. Для того щоб утримати прийнятний показник вологості, струганий сухий і профільований пиломатеріал іноді фасують невеликими пачками і закривають плівкою з поліетилену.

При нормальних умовах зберігання хороший показник відсотка вологості стругали дошки складає 10-14%. Подібна вологість підходить якнайкраще для виконання внутрішніх робіт і створення предметів побуту, столярних виробів. Для зовнішніх робіт дуже бажано, щоб пиломатеріал добрав ще трохи вологості. Для цього достатньо розпакувати стругану дошку, якщо вона в плівці, і потримати її під навісом на вулиці кілька діб. Після цього можна зайнятися монтажем.

Як зрозуміти чи гарна дошка перед нами

У ГОСТ 18288-87 «Виробництво лісопильне. Терміни та визначення »говориться, що в категорію струганих пиломатеріалів відносяться вироби, що мають хоча б 1 прострогать пласть або 2 простругані кромки. У нашій країні клієнту, як правило, пропонується строганная дошка або брус з повною обробкою вироби по всіх площинах. І до цього ми вже звикли, але іноді потрібно перевіряти, чи відповідають реальні розміри заявленим, чи немає викривлення, сбежістость, проблем з прямокутністю перетину.

Ще потрібно розуміти, що строганная дошка - продукція за замовчуванням високої якості. Виробник стругали дошки спочатку намагається відбирати якісні заготовки, так як сухий струганий пиломатеріал 2 сорти вже досить важко продати. У цю дошку потрапляє менше сучків і тріщин, але звертати увагу на основні вади деревини все ж варто.

Важливими показниками тут буде шорсткість поверхонь, наявність можливих дефектів обробки. Серед виробників і експертів є прийняті за норму показники глибини і довжини хвилі для струганої дошки конкретного призначення, пересічному споживачеві доведеться оцінювати все на око, вірніше - на дотик.