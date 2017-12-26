Як вирішити проблему замерзання труб в приватному будинку?

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Якщо ви часто стикаєтеся з проблемою промерзання труб і неможливістю потрапляння води в будинок, то як ніхто інший розумієте актуальність цього питання.Найчастіше така проблема виникає через проходження труб на поверхні землі, а також на ділянках з поганою ізоляцією.Поширеною така ситуація є в регіонах з низькими температурами повітря в осінній і зимовий період.Щоб уникнути цієї проблеми багато фахівців пропонують виконатиобігрів труби електричним кабелем.



Що робити якщо замерзає труба?

Варто врахувати, що питання промерзання труб і води в них є дуже актуальним, адже така ситуація може привести не тільки до припинення її подачі, а й до більш серйозних проблем.Наприклад, перебої з водою призведуть до порушення життєдіяльності будинку, а згодом можуть стати причиною повної деформації трубопроводу.Це спричинить за собою великі фінансові втрати.Саме тому досвідчені інженери пропонують виконатиобігрів труб вартістьякого в рази менше, ніж капітальний ремонт системи подачі води.



Здійснюється прокладка кабелю трьома способами:

- прокладка в трубі;

- накладення на трубу;

- обмотка труби по спіралі.



Обов'язковою умовою є додаткова ізоляція будь-яких будівельних матеріалом - наприклад, мінеральною ватою.При виконанні робіт дуже важливо регулювати рівень вологи біля труби або в ній, так як зайва вологість зменшує теплоізоляційні властивості будь-яких матеріалів.Якщо мова йде про прокладання кабелю всередині труби, дуже важливо зробити спеціальний міцний короб, який убезпечить всіх, хто веде роботи по ремонту або заміні трубопроводу.



Якщо ви хочете здійснити прокладку кабелю самостійно, то варто спочатку отримати консультацію у фахівця.Він підкаже основні правила безпеки, технічні дані по кабелю і оптимальну форму його монтажу для ваших умов.