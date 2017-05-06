Як зміцнити берег водойми

Багато, облаштовуючи дачну ділянку, замислюються, як краще обладнати штучна водойма. Це аж ніяк не так просто. Згодом берега такого ставка починає розмивати, грунт осипається. Доводиться застосовувати різні способи, щоб зміцнити краю водойми.

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Зміцнення берега деревиною

Одним з найбільш часто використовуваних методів берегоукріплення є установка паль з лісоматеріалу. Дуже популярні в цій якості колоди з сибірської модрини. Звичайно, її ціна дорожче дуба, але і прослужить вона значно довше.

З давніх часів відомі властивості даного виду деревини в плані стійкості до гниття у воді. Цілі міста, такі як Венеція, стоять на палях з сибірської модрини. У Санкт-Петербурзі вона також багато застосовувалася під час його зведення. З роками модрина стає все міцніше, перетворюючись практично в камінь. Може простояти до 50 років в агресивному середовищі вода - повітря.

Ось чому для зміцнення водойми, будь він природним або штучним, вибирають сибірську модрину. Щоб захистити краю ставка від осипання, його берега викладаються колодами. Діаметр їх ретельно підбирається. Виглядає таке обрамлення ефектно і є екологічно чистим. Крім того, воно забезпечує безпечний підхід до ставка.

Також це єдиний вид облаштування захисту берега, з якого зручно буде спускатися в воду, як для купання, так і з іншої необхідності. Ви не травмуєтеся об гострі краї дроту, як при зміцненні берега габіонами, і вам не доведеться ходити по георешітки.

Облаштування

Укріплення берегів водойми лісоматеріалом робиться при повному осушенні ставка.

Установка паль відбувається за допомогою спеціального обладнання. Але можна зробити і самим.

Щоб провести укріплення берега необхідно підготувати колоди. Ви можете застосовувати:

оциліндрованої колоди;

колоди природної форми.

Якщо ви вирішите застосовувати необроблена колода, то між палями будуть невеликі зазори. Тому перед початком потрібно ретельно підібрати стовпи один до одного. Тут використовується тільки комльовая частина стовбура, де перепад діаметру мінімальний.

З оциліндрованих ж колоди буде ідеальна поверхня, так як воно по всій довжині однакове і має ідеально рівну форму. Зміцнення з такого виду пиломатеріалу виглядає акуратніше і презентабельнєє.

Для установки паль в грунт кінець колоди заточують, а потім забивають в землю. Якщо грунт нещільно, то для забивання на глибину в 0,5 м цілком можна скористатися звичайною кувалдою. Таким чином, встановлюють колоди одне до одного по всьому периметру водойми. Палі можна скріпити між собою, постеливши зверху дошку.

Таке зміцнення берега прослужить не одне десятиліття на радість вам і вашим дітям.