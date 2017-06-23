Якими танцями зайнятися

Танці допомагають тримати себе в формі, допомагають веселитися і в той же час худнути. У наш час танці настільки популярні, що майже кожен другий займається ними. Хтось професійно, а хтось просто заради інтересу. Якщо ж раніше танцювали виключно особи жіночої статі, то зараз танцюють і хлопці і чоловіки.

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Якщо вирішили зайнятися танцями, але не знаєте який напрямок вибрати, то читайте далі і обов'язково знайдете стиль підходить вам.

Танець high heels

high heels існують вже більше 50 років. Стиль, який поширився по всьому світу з Каліфорнії, створений для танців в клубі. До цього стилю можна віднести напрямки джаз і латину. Цей стиль складається з простих рухів. За допомогою рухів можна показати себе і бути сексуальною.

Lady - Mix і Lady - Style це стилі які включають в себе різні танці, наприклад: Jazz, Erotic Dance, реггетон, сальса, House і R'n'B. У будь-якому випадку зупинившись на цьому варіанті, ви не зможете вивчати стилі поглиблено. Але ви все одно зможете красиво і ефектно рухатися в будь-якому місці і в будь-якому одязі.

Erotic Dance

Цей стиль танцю допоможе рухатися сексуально і еротично. При цьому це не буде виглядати пішло. У еротичного танцю є безліч схожих за змістом стилів:

Strip Dance допоможе зробити тіло гнучким і пластичним. Цей жанр покаже всі секрети свого стилю і зробить вас сексуальної.

Lap Dance- його танцюють або стоячи, або на колінах. Цей танець створений для показу лише одній людині.

Poledance- це швидше за все більше схоже на гімнастику, ніж на танець, так як починають працювати всі м'язи тіла. Цей напрямок допомагає знайти пластику, гнучкість і показати всі свої можливості. Вчитися танців на пілоні дуже важко.

Stretching

Якщо хочете займатися чимось схожим на фітнес і танці, то слід вибрати Stretching. При виборі саме цього стилю, слід знайти професійного майстра своєї справи. Stretching допоможе розвинути всі м'язи, випрямити спину.

Belly Dance

Цей стиль танцю відомий світові з давніх часів. Танець живота формує талію, робить вигини тіла красивими. У стародавні часи наложниці часто танцювали його для своїх володарів. Цей танець можна вважати корисним, так як він тренує м'язи живота, стегон і вестибулярного апарату. Плюс цього стилю танцю в тому, що він не напружує суглоби.

Solo Latina самий запальний танець. Його танцюють з посмішкою на обличчі, присутній сексуальність. Багатьох можна об'єднати саме цим веселим танцем.

Модерн

Один з танців який, йде від душі. У цьому танці можна виразити свої думки і свій настрій. Якщо вам сумно або ж є якийсь стрес, то танцюйте модерн. Він допомагає розслабитися і забути про свої проблеми.