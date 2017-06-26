Який вид спорту вибрати, щоб схуднути

За поняттям «гарна фігура» криється не тільки ідеальна вага, але і пропорційність тіла, добитися якої неможливо за допомогою однієї лише дієти. А прискорити результат допоможуть фізичні навантаження, які розвивають м'язову масу і формують силует.

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Однак до вибору спортивних занять слід підходити індивідуально, виходячи з потреб вашої фігури, стану здоров'я і типу статури. Не варто вибирати в якості прикладу для наслідування «модні» види спорту тільки тому, що ними займаються знамениті кінозірки і рекламують фотомоделі.

Оцінити обсяг робіт

Неупереджений, що оцінює як гідності, так і недоліки, погляд на свою фігуру допоможе визначити якого плану фізичні навантаження вам будуть потрібні.

Як визначити свої тип фігури?

Найпростіший варіант - за формою силуету:

- «Піраміда» - вузькі плечі, повні стегна, масивні сідниці;

- «Пісочний годинник» - важкі стегна і сідниці, пишні груди і тонка талія;

- «Трикутник» - фігура «чоловічого типу»: широкі плечі, плоскі сідниці, вузькі стегна;

- «Прямокутник» - плечі і стегна однакової ширини, талія виражена слабо або зовсім відсутній;

- змішаний тип - наявність надмірної ваги, коли в корекції потребують всі ділянки тіла.

Який вид спорту підійде?

1) Плавання - відмінний вид спорту для фігури змішаного типу, особливо якщо присутній велика надмірна вага. Підійде і для статури «Піраміда», «Пісочний годинник».

За допомогою водних видів спорту добре зміцнюються м'язи спини, плечей, рук. Але для комплексного схуднення під час занять необхідно міняти стиль плавання через кожні 50-100 метрів, щоб уникнути формування специфічної «фігури плавчині». Наприклад, під час плавання кролем основне навантаження отримують м'язи передньої і задньої поверхонь тіла. При стилі брас активні трапецієподібні і бічні м'язи. А якщо зафіксувати руки на дощечці, то буде забезпечена тренування м'язів ніг і сідниць. Такі зміни дозволять дати активне навантаження різним м'язам, і сприяють гармонійному розвитку тіла. Найефективнішим для спалювання калорій вважається стиль батерфляй, але освоїти його досить важко навіть для чоловіків.

2) Східні єдиноборства - для фігури типу «Піраміда», «Пісочний годинник»

Фітнес з використанням елементів східних бойових мистецтв останнім часом стає все більш популярним. Але з його допомогою досить важко домогтися тонкої талії. Регулярні заняття подібним спортом можуть привести до формування фігури чоловічого типу, тому рекомендовані тільки для жінок, які хочуть прибрати зайві сантиметри з проблемних стегон, сідниць і розвинути лінію плечей. В іншому випадку, є ризик придбати вузькі стегна, широкий торс, потужні, збільшені в обсязі трапецієподібні м'язи, а звичка приймати «захисну стійку», таку характерну для багатьох видів східних єдиноборств, додасть фігурі сутулості.

3) Біг підтюпцем - для всіх типів фігур

Заняття бігом доступні всім. Для схуднення біг підтюпцем підходить навіть при наявності великої надмірної ваги, а ось для придбання ідеального силуету - немає. Під час бігу працюють м'язи, які і так досить навантажені протягом дня - стегна, гомілки, сідниці, біцепси (зрозуміло, якщо ви ведете активний спосіб життя). А ось при «сидячій» офісній роботі ранкові або вечірні пробіжки - відмінна профілактика від набору зайвих кілограмів і хороша розминка для додаткового комплексу вправ.

4) Аеробіка - для фігур типу «Трикутник», «Пісочний годинник», а також - змішаного типу.

Якщо жінці до душі динаміка з високим емоційним підйомом, то можна зайнятися аеробікою. Вона здатна швидко розвинути м'язи ніг, стегон, живота, сідниць, спини, плечей, незамінна для профілактики артрозу, допомагає швидко скинути зайву вагу. Недолік цього виду спорту - мале навантаження на бічні м'язи, тому домогтися витонченого вигину стегна, що переходить в осину талію, не вийде.

5) Лижний спорт-для всіх типів фігур

Катання на лижах здатне допомогти скинути зайву вагу і зарядитися позитивною енергією на свіжому повітрі. Під час занять активно працюють м'язи спини, ніг, стегон, рук і надмірна вага швидше скидається під впливом адреналіну. Але лижний спорт має сезонний характер і в якості регулярного фізичного навантаження не підійде.

6) Танці - для фігури всіх типів (особливо рекомендується для статури по типу «Трикутник»)

Придбати пластику і поліпшити розтяжку допоможуть танці. Під час занять задіяні практично всі групи м'язів, а множинні повторення танцювальних па сприяють формуванню правильного силуету і скидання зайвої ваги. Однак регулярні заняття здатні викликати ріст м'язової маси ніг і талії (професійна хвороба танцівниць і балерин). Тому заняття танцями рекомендується чергувати з іншим спортом, наприклад, плаванням, яке «розвантажить» нижню частину тіла.

7) Велоспорт - для фігури типу «Піраміда», «Трикутник»

Доброю навантаженням для м'язів передньої і задньої поверхонь стегон, гомілки і сідниць може стати їзда на велосипеді. Але такий вид спорту практично не задіє верхню частину тіла. Навантаження можна розраховувати як для набору м'язової маси (для фігури типу «Трикутник»), так і для підтягування «проблемних» сідниць і пишних стегон (для «Пірамід»).

8) Теніс - для фігури змішаного типу та «Піраміда».

Беручи позицію «полупрісяде» - основну базову стійку тенісу, навантаження йде на м'язи гомілки і передньої частини стегна, активні помахи ракеткою розвивають плечову зону. Але нерівномірний розподіл навантаження між лівою і правою сторонами тіла (в залежності від того, в якій руці тримати ракетку) є причиною розвитку диспропорциональности. Тому якщо перед жінкою стоїть мета домогтися ідеальної фігури, вирішити цю проблему тільки за допомогою тенісу не вийде.

9) Ковзани та ролики - для фігури змішаного типу, «Піраміда», «Пісочний годинник», «Трикутник»

Слайд має на увазі ковзанярські руху, під час яких основне навантаження відчувають м'язи сідниць і стегон. Ці заняття, за умови їх регулярності, допоможуть сформувати фігуру професійного ковзанярі з грушоподібними сідницями і потужними стегнами, у якого чітко виражені м'язи спини. Але для непрофесіонала, такі навантаження допоможуть скинути «зайве», плавно округлити лінію стегон і підтягнути сідниці.

10) Шейпінг, калланетик, аквааеробіка - для всіх типів фігур

До видів спорту, які приділяють увагу комплексної навантаженні на всі групи м'язів, можна віднести аквааеробіку, шейпінг, калланетик. Завдяки ним тіло розвивається гармонійно і з часом набуває ідеальний силует. Під час занять шейпінгом є можливість комбінувати навантаження, приділяючи цілеспрямоване увагу проблемним зонам. Позитивний ефект дають заняття аквааеробікою, які знімають навантаження з хребта і суглобів, і змушують працювати все тіло в комплексі. Калланетік розвиває гнучкість і задіє всі м'язи, включаючи і «пасивні», які залишаються незатребуваними при інших навантаженнях.