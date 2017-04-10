З чого почати робити ремонт?

Весна наповнює нас енергією і бажанням діяти. Це ідеальний момент для проведення капітального ремонту. Сонячна погода та теплі дні сприяють фарбування, деяких косметичних робіт або заміні меблів.

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Як підготуватися, щоб якісно провести весняний ремонт?

Коли дні стають довшими і світліше, все частіше і частіше ми бачимо певні дефекти в нашій квартирі або будинку. Брудні стіни, тріснути штукатурка, подряпаний підлогу або пошкоджені плитки. Все це сприяє відвідуванню думок про проведення ремонту. Відкладання на «потім» деяких питань може перерости в більш серйозну і дорогу історію, тому нема чого зволікати!

Як підготуватися до ремонту

Для початку необхідно провести оцінку місць, в яких необхідно виконати капітальний ремонт . Пам'ятайте, що навіть ефектно виглядає інтер'єр вимагає ретельного поновлення раз в 20 років. У той же час варто пам'ятати, що є кілька елементів, які не тільки впливають на оформлення приміщень, але, перш за все, на їх стан і безпеку для жителів.

Давайте подивимося на окремі приміщення - кахель в кухні і ванній кімнаті, в якому стані знаходяться стіни і підлоги, чи повинні ми поміняти меблі, а може бути, нас чекає більш серйозний ремонт, наприклад, дахи?

Оглянувши все простір і склавши список, потрібно зв'язатися з фахівцем, щоб він оцінив необхідні роботи, і починати діяти.

З чого почати робити ремонт

Якщо в планах не капітальний ремонт, а лише косметичні зміни, варто почати з обробки стін і підлоги. Можливо, варто прибрати стіну між кухнею і вітальнею, щоб отримати більше простору. Зміна кольору стін дуже позитивно впливає на освіження інтер'єру. В даний час дуже цікавим варіантом є застосування яскравих шпалер, великих візерунків на одній з них - за диваном або узголів'ям ліжка або стіни, виконані з цегли.

Іноді досить просто оновити, наприклад, пофарбувати кімнату в білий колір. Другим важливим елементом ремонту є підлоги. Подряпані або зруйновані елементи слід замінити. Дерев'яний паркетна підлога періодично потрібно циклювати і покривати лаком. Це хороший момент, щоб змінити колір підлоги.