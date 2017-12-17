Антисептування будинку методом занурення

Зі словника: антисептики - препарати запобігають процеси розкладання.

У разі будівництва дерев'яного будинку - препарати, що запобігають процеси розкладання деревини. Можна сказати, що ці ліки від грибків, цвілі і комах-древоточцев. Мета технологічних процесів і в медицині, і в деревообробній галузі однакова: ліки повинні бути всередині.

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Для простоти, способи нанесення антисептика можна розділити на три групи:

вручну (кисті, валики, розпилювачі);

високотехнологічні (вакуумні камери, автоклави);

метод занурення.

Темою даної статті є третій спосіб, а його порівняння з двома іншими технологіями наведено далі по тексту.

метод занурення

Варіант інструкції типу «викопайте траншею» розглядати не будемо. Це можна порівняти з інструкцією з літакобудування, яка починається словами: «купіть 80 рулонів скотчу». Позначимо лише основні моменти, які допоможуть отримати загальне уявлення про технології.

Устаткування

Отже, для антисептування методом занурення потрібні:

ємність для антисептика;

підйомно-транспортний механізм;

стенд для збору стікає реагенту;

приміщення для сушіння обробленої деревини.

Як виконується?

Суть даного технологічного процесу повністю описується дієсловом «занурити». Занурили в антисептик, потримали, дістали, дали стекти зайвої рідини і висохнути. Тимчасові і температурні параметри - згідно з інструкцією на антисептик.

Звичайно ж, коли ми говоримо про антисептуванні будинку методом занурення, мова не йде про занурення готового споруди. Таким методом обробляється будівельний матеріал, з якого, згодом, збирається будинок.

Гідності й недоліки

Питання «краще» або «гірше» завжди вимагають відповіді на питання: «з чим будемо порівнювати?». А порівнювати будемо з іншими технологіями.

Вручну. Ця технологія не вимагає ніякого устаткування. Вона розрахована на разове замовлення і на великий обсяг людино-днів. До недоліків даного способу відноситься те, що існує небезпека не 100% -ної обробки деревини. Крім того, якщо використовується наймана праця, то людино-дні помножені на рублі іноді дають несподіваний ефект, у вигляді серйозно полегшало гаманця замовника.

Високотехнологічні методи. Зрозуміло це якісна робота. Недолік - вартість обладнання та його експлуатації. Дана технологія дозволяє обробляти деревину для використання в складних умовах (шпали, палі, деталі мостів). При менших вимогах вартість обробки залишається тією ж. Якщо приводити аналогії, то антисептирование будинку високотехнологічним методом - це як орати на танку. Деякі функції танка зайві, але вартість оранки на танку це не зменшує.

Занурення. Гідність - повна обробка всієї поверхні. Також до плюсів можна віднести те, що кустарі-одинаки цим процесом не займаються: така технологія має на увазі великі обсяги обробки деревини, а значить - і великі фінансові вкладення для організації бізнесу. Як наслідок з попереднього твердження - мається на увазі адекватність керівництва і персоналу компанії. Недоліків у цього способу майже немає. Напевно, ви запитаєте: «Чому майже?» ...

Є один, загальний для всіх технологій. Якщо бути точніше, то це недолік антисептиків: все антисептики токсичні. Причому, токсичні за визначенням: їх завдання - вбивати біологічні організми. Але лякатися не варто: все антисептики проходять сертифікацію Росспоживнагляду РФ. Навіть окріп токсичний для бактерій, а алкоголь - ще більш токсична. Зауважимо, що обробники деревини навряд чи розраховують на клієнта, який захоче облизати пару кубометрів обробленого дерева, щоб отримати «премію Дарвіна».

для замовника

Ідеї, побажання, методи досягнення мети важливі, але не це головне. Головне - результат, кінцевий продукт. Визначення кінцевого продукту неоднозначно. Яка об'єднує продавця і покупця ідея: «мінімум витрат, максимум прибутку». Розділяє їх реальність - різні банківські реквізити.

Співвідношення «ціна-якість» вважається головним для замовника, але забезпечує його виробник. Саме тому для антисептичної обробки будинків був обраний метод занурення. Метод, в якому все зрозуміло, просто і вигідно для обох сторін.

Більш детально - ГОСТ 10950-78: антисептирование способом занурення. Серйозніше не буває.