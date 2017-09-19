Будівництво каркасних будинків за канадською технологією

Повірити в це складно, але перші каркасні будинки з'явилися в Німеччині ще в 17 столітті. Їх прообразом стали фахверкові споруди, які зводили переселенці, щоб роздобути власне житло за кілька місяців.

За своїми властивостями будинку 17 століття нічим не поступається нинішнім будівлям, а з використовуваних матеріалів навіть перевершують їх.

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Каркасні будинки під ключ в своєму сучасному вигляді зародилося в сполучених штатах Америки. Після другої світової війни в США дуже жорстко встав житлове питання для власних громадян. Ціни на міську нерухомість злетіли до небес, і тому було прийнято рішення освоїти каркасне будівництво.

Протягом трьох років вдалося розробити кілька самих ходових проектів, після чого стартувало масштабне масове будівництво. Всього лише за кілька років сотням тисяч американців вдалося купити недорого власний будинок. Це і лягло в основу так званої американської мрії, зробивши власне житло доступним для всіх бажаючих.

Різноманітність проектів каркасних будинків

Через те, що Росія довгий час жила за залізною завісою технологія каркасного будівництва прийшла в нашу країну лише в 90-і роки. З першого дня свого існування компанія СК Домострой займалася професійним будівництвом каркасних будинків, і домоглися в цьому чималих успіхів.

В даний момент часу, кожен проект каркасного будинку для постійного проживання від компанії відпрацьований до дрібниць. Замовляючи проект в цій компанії можна не сумніватися в тому, що Ви купуєте справжній заміський котедж, який за своїми якостями не відрізняється від кращих європейських зразків, але коштує в кілька разів дорожче. У компанії є власне виробництво каркасних елементів, що істотно знижує кінцеву ціну.

Для того, щоб самостійно переконається в якості каркасних котеджів можна подивитися фото проектів, які розміщені на сайті компанії. Там же можна ознайомитись з відгуками про виконану роботу і дізнатися про всі подробиці замовлення будинку в компанії з Пестово.

У даній компанії російські теслі працюю на совіти і борються за якість своїх робіт. Кожна каркасна споруда за канадською технологією справляє враження міцності і надійності. І хто думає що надійніше побудувати цегельний будинок, то глибоко помиляється. Це зовсім не так.