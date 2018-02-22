Будинки з сухого бруса

Дерево - це найчистіший, в екологічному плані, матеріал, який створила сама природа. В даний час все більшої популярності набуває будівництво будинку з сухого бруса . Перевага таких будинків полягає в тому, що конструкції з сухого бруса мають дуже незначну осадку в порівнянні зі звичайними бревенчатимі будівлями.

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Крім колод і звичайного клеєного бруса в останні роки все частіше будуються будинки з профільованого бруса . Для виготовлення будинків звичайному брусу надається на верстаті строго певний профіль (форма). Поверхня такого бруса обробляється до рівня євровагонки. Тому будівництво будинків з профільованого бруса - процес більш швидкий і менш трудомісткий, злегка нагадує збірку лего. Адже всі збірні деталі виготовляються на високоточних верстатах. Це дозволяє економити на збірці до 24% часу. Та й самі дерев'яні будинки з профільованого бруса мають осадку, яка ще менше, ніж у будинків, зібраних зі звичайного бруса. Вона, як правило, не перевищує 3%.

Будинки з сухого профільованого бруса поєднують в собі високі експлуатаційні характеристики з порівняно низькою собівартістю і екологічністю. Після обробки профільованого бруса деревина стає гладкою. Тому для подальшої внутрішньої обробки будинку можна значно скоротити застосування оздоблювальних матеріалів. Це дозволить вам уникнути зайвих витрат. Крім цього, при будівництві будинків з профільованого бруса застосовують регульовані анкери, шпильки і нагелі. Завдяки чому стіни будівлі не піддаються викручування і викривлення, а сам процес осідання будинку проходить практично непомітно.

Зараз, як в Росії, так і за кордоном все більшої популярності набуває будівництво будинку з бруса камерної сушки . Для сушіння деревини використовують в основному три типи сушарок: конвективні, конденсаційні і вакуумні сушильні камери. Велика частина деревини (до 90%) проходить сушку в конвективних сушильних камерах. Останнє ноу-хау - сушка за допомогою високочастотного спеціального генератора. Тут деревина виконує функцію конденсаторного діелектрика, який перетворює змінний струм в теплову енергію. При примусовій сушці деревина практично не деформується і не тріскається, що позитивно позначається на якості спорудження будинку.