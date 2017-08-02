Експлуатація каркасного будинку

Всі майбутні експлуатаційні витрати будь-якого будинку формуються на стадії проектування і будівництва. Певна частка витрат буде запланованої. Якщо на стадії проекту закладається дахове покриття, термін служби якого виробник оцінює в 25 років, то його заміна через чверть століття не повинна бути несподіванкою.

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Слід відразу уточнити, що в статті піде мова про експлуатаційні витрати якісно і грамотно побудованого каркасного будинку. В протилежному випадку витрати на утримання будівлі непередбачувані і можуть виявитися катастрофою для гаманця власника.

Про конструкції

Головний фактор ураження деревини - біологічний, а кращий каталізатор для біологічних процесів - вода. Якісні покрівлю та внутрішня пароізоляція, надійна система відведення дощової води і добротна зовнішнє облицювання стін дозволять простояти каркасному будинку сторіччя. Експлуатовані каркасні будинки з більш ніж сторічною історією в світі - не рідкість. Фахверкові будинки теж є каркасними, серед них зустрічаються і п'ятсотлітні.

Іншими словами, міцність каркасного будинку перевірена часом і бездоганна. Всі експлуатаційні витрати будуть залежати від якості матеріалу і якості виконання будівельних робіт.

Витрати на збільшення терміну служби будинку

Суть всіх робіт по збільшенню терміну життя каркасного будинку формулюється просто - захист конструкції каркасу і захист утеплювача від вологи. Рецепт для огороджувальних конструкцій каркасного будинку давно складений.

пароізоляція зсередини

Стіна з утеплювачем

Паропроникна гідроветроізоляція.

Далі найпростіше рішення - навісний фасад. При необхідності ремонт такої конструкції нескладний і недорогий.

Експлуатаційні витрати з утримання фундаментів (НЕ гвинтових) зводяться в основному до профілактичних робіт по утриманню дренажної системи.

Є в інтернеті думку про каркасних будинках: «через 30 років треба міняти утеплювач через його осідання або злежування». Затвердження спірне. Утеплювач 30 років тому випускався за іншими технологіями і з іншими якісними характеристиками. Груба аналогія - після 10 років експлуатації в телевізорі треба зробити заміну радіоламп. І телевізори такі, і лампи давно вже продаються в розділі «антикваріат».

Витрати на утримання будинку в житловому стані

Основна перевага каркасного будинку при експлуатації - він відповідає СНиП 23-02-2003 «БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТЕПЛОВА ЗАХИСТ БУДІВЕЛЬ». Зрозуміло, що витрати на його опалення значно менше в порівнянні з будинками, побудованими за традиційними технологіями. За оцінками мешканців при перепаді температур повітря на вулиці і в будинку в 40 градусів витрати на опалення в каркасному будинку складають 30-35 Вт / м 2 на годину. Можна зустріти і інші цифри, які пояснюються досить просто. Основні тепловтрати в утепленому будинку виходять не через стіни, підлоги і дах, а через вікна, двері і вентиляцію.

Істотним буде вибір енергоносія. Магістральний газ залишається найдешевшим паливом, витрати на електричне та інші види опалення будуть, як мінімум, раз на три більше. Істотний «мінус» газу - підключення дуже дорого, а іноді просто неможливо.

Слід врахувати ймовірність появи нових факторів. Досить прогнозований варіант - введення обов'язкового страхування житла. Це світова практика. Цілком можливо і поява нормативів вимагають обов'язкової установки протипожежної сигналізації. Це теж експлуатаційні витрати.

Тепер можна згадати про те, з чого стаття і починалася. Основні параметри експлуатаційних витрат задаються на стадії проектування і будівництва. Вентиляційна система з рекуператором істотно знижує витрати на опалення. Якщо для опалення використовуватиметься не електрика, доцільно вибрати систему, в якій повітря для процесу горіння забирається з вулиці. Палити нагріте повітря - дорого.

Захисна обробка

Вибираючи для обробки будинку лаки, фасадні фарби, слід враховувати, що термін їх служби рідко перевищує 10 років. Зазвичай набагато менше.

При обшивці каркасного будинку вагонкою або блокхаусом раз років в п'ять корисно проводити антисептичну обробку. За рекомендаціями виробників, не рідше, ніж раз в 5 років, на блок-хаус слід оновлювати лакове покриття.

Термін придатності вінілового сайдинга до 50 років, але це за твердженням виробників. Мабуть, єдиним оздоблювальним матеріалом зі столітнім запасом буде фасадна цегла або фасадна плитка. Ціна таких матеріалів і вартість роботи будуть великими.

Покрівельні матеріали економ-класу зберігають свої якості 20-30 років. Є і довгожителі, але вартість їх висока.