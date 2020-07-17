​Использование монтажных лент

Развитие науки и техники привело к тому, что монтажные ленты обладают лучшими и более разнообразными свойствами, что означает, что область их применения постоянно расширяется.

Они широко используются в автомобильной промышленности. Ленты, используемые в этой области, изготовлены из пенополиэтилена (обычно толщиной 1 мм) с полиакрилатным растворителем, который обладает высокой устойчивостью к воде и моющим средствам и благодаря своему применению устойчив к внешним условиям (изменениям температуры, УФ-излучению и т. Д.). ,

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Очень хорошая стойкость к воде, температуре и химическим веществам должны иметь ленты, которые используются в широко известной промышленности бытовой техники. Они чаще всего используются, например, для крепления передних панелей. Монтажные ленты для бытовой техники должны быть тонкими (от 0,5 до 1 мм), обладать высокой адгезионной прочностью и иметь высокую плотность пены (от 150 до 200 кг / м3). Важно использовать пену с чистым немодифицированным полиакрилатным клеем в приложениях для промышленности бытовой техники, которая гарантирует высокую стойкость. Все эти особенности способствуют высокой прочности лент, которые дополнительно подвергаются специальным испытаниям на старение.

Фотогальваника - это отрасль, в которой монтажные ленты с меньшей плотностью, порядка 50-60 кг / м3, являются незаменимым элементом крепления. При монтаже алюминиевых рам на панели используются ленты с растворителем, полиакрилатным клеем, а перед нанесением рамки клейкий слой увлажняют раствором воды и моющего средства. Эта процедура позволяет точно подогнать рамку к панели. Кроме того, клей, используемый в данной заявке, отличается своей устойчивостью к внешним условиям (колебаниям температуры и воды).

Другой областью, где использование монтажных лент является обычным явлением, является оконная рама. Ленты должны быть правильно подобраны, устойчивы к влаге и внешним условиям. В окнах они используются для наклеивания полос, разделяющих створки на более мелкие. Это простое решение, которое дает много возможностей в дизайне окон. Пенные ленты идеально подходят для производства оконных профилей из ПВХ. В зависимости от спецификации, типа поверхности и дизайна используются ленты толщиной от 1 до 3 мм. С другой стороны, при установке оконных роллет (направляющих роллет) чаще всего используются ленты с клеевым слоем на основе резинового клея, который отличается высокой начальной адгезионной прочностью и очень хорошей адгезией к пластику. Эта же лента также используется в рекламной индустрии для прикрепления рекламных, предупреждающих или информационных щитов. Эти типы решений не подвергаются воздействию сдвиговых сил, потому что они легкие.

В мебельной промышленности также используется широкий ассортимент монтажных лент. Удобное решение - использовать их для крепления зеркал. Важный совет заключается в том, что ленту не следует наносить на всю поверхность зеркала, что может привести к напряжению панели. Правильный способ - наложить полоски ленты вертикально на некотором расстоянии друг от друга. Размер зеркала и его поверхность должны быть приняты во внимание, чтобы соединение было долговечным и безопасным. Поскольку ленты могут быть очень тонкими без потери адгезионной прочности, они также используются для склеивания декоративных элементов и полос, что дает большие возможности дизайнерам мебели. В мебельной промышленности используются ленты на основе полиакрилатного клея на основе растворителя.