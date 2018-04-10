Как выбрать лучший кондиционер для вашего дома

Как выбрать лучший кондиционер

Кондиционер - краткое введение

Каждому дому нужен комфортный климат. Независимо от того, является ли это проектом нового дома или проектом по благоустройству дома, кондиционеры необходимы для комфорта и благополучия семьи.

Часто бывает нелегко выбрать идеальную систему охлаждения и отопления для дома. В зависимости от целей и намерений владельца дома, идеальный вариант может сильно различаться, и есть множество различных вариантов для рассмотрения.

Чтобы помочь в процессе выбора, в этой статье мы расскажем о различных типах систем кондиционирования воздуха, их преимуществах и недостатках, а также о том, какие ситуации или условия они лучше всего подходят.

Эта статья призвана предоставить фактическую информацию, которая поможет читателю решить, какая система более подходит для их нужд.

Типы систем

В основном есть 3 основные категории систем кондиционирования воздуха для домов. Вариации применяются, но, как правило, необходимо решить одну из этих категорий, прежде чем приступать к определению марки и модели для установки.

Сплит-системы для стен

Сплит-системы являются наиболее распространенным типом во многих домах. Он состоит из наружного компрессора, который охлаждает воздух - и несколько фанкойлов или настенных блоков, которые установлены в каждой комнате. Для больших помещений может потребоваться несколько настенных блоков с достаточной охлаждающей способностью.

Сплит-системы легко устанавливаются (требуются только минимальные кабельные работы) и могут быть достаточно экономичными, а на сайте https://climatbud.com.ua/ представлена компания по установке кондиционеров и всем рекомендуем восподьзоваться её услугами. Поскольку каждый блок работает отдельно с помощью пульта дистанционного управления, каждый блок можно включать и выключать отдельно. Это позволяет пользователю экономить электроэнергию - и только включать устройства в помещениях, требующих охлаждения.

Возможная неисправность для сплит-систем заключается в том, что каждый блок стены занимает пространство в комнате, и некоторым владельцам домов может не понравиться это и может показаться им навязчивым.

Последние модели сплит-систем поставляются с высокоэнергетическими звездами - и за эти годы модели значительно улучшили эффективность использования энергии.

Канальные системы

Канальные системы становятся все более популярными. Эта система включает также наружный главный охлаждающий компрессор, который поглощает воздух, охлаждает его и распределяет через дом - через воздуховоды. Это ключевое различие между канальными и сплит-системами.

Для установки воздуховодов требуется значительно больше времени и усилий. И идеально сделано во время процесса строительства дома. В противном случае нужно будет взломать и вставить воздуховоды в стены или избыток крыши - и закройте отверстия вручную.

Канальные кондиционеры обычно имеют обратный цикл, что означает, что они могут производить холодный и теплый воздух. Это означает, что вы можете сохранить свой дом прохладно в течение лета, и согреться во время зимы. Некоторые Split Systems также имеют функции обратного цикла.

Ключевым преимуществом систем Ducted является то, что это почти незаметно. Поскольку воздух распределяется по воздуховодам, которые встроены в «потолок» к потолку или стенам, вы видите только вентиляционные отверстия. Это делает его самым ненадежным типом системы. Некоторые владельцы жилья сочтут это желательным - в отличие от больших стенных блоков в каждой комнате.

Другим ключевым преимуществом является поддержание. Для Split System необходимо, чтобы каждый стеновой блок очищался и поддерживался профессионалами (в дополнение к наружному компрессорному блоку). Для систем с каналами вам нужно только поддерживать наружный блок и регулярно чистить воздуховод. Устранение неполадок также намного проще, так как у вас гораздо меньше электронных компонентов, чем у Split System

Испарительные системы

Испарительные системы в своем классе - буквально. Это больше похоже на воздушные охладители. Они не производят хрустящий холодный воздух, создаваемый традиционными воздушными минусами. Вместо этого они берут воздух, пропускают воздух через мокрые охлаждающие прокладки и производят охлажденный воздух. Этот охлажденный воздух затем распределяется по всему дому через каналы - подобно системам с обратным циклом с каналом.

Ключевым преимуществом испарительных систем является то, что вы можете управлять им, открыв окна и двери! Поскольку он не использует холодильные методы, но вместо этого испаряется, вы можете оставить свой дом открытым и наслаждаться прохладным ветером по всему дому.

Хотя воздух не такой холодный, как холодильная система, до сих пор достаточно охлаждать дом, даже летом.

Другим ключевым преимуществом является Wellness. У многих домовладельцев могут быть члены семьи, страдающие синуситом или другими респираторными заболеваниями. Для таких целей лучше использовать испарительную систему (не охлаждающую и использующую природный воздух). По этой причине многие домашние хозяйства с новорожденными младенцами или, как правило, потребность в более естественной атмосфере, выбрали бы испарительную систему.

Наконец, с точки зрения энергоэффективности, испарительная система также предлагает самое низкое энергопотребление.

Недостатком этой системы является то, что она только охлаждает воздух. Он не создает теплый воздух. Следовательно, для этого вам потребуется установить отдельную систему газового отопления.

Сумма всего этого

Я надеюсь, что эта статья помогла вам понять типы домашнего охлаждения, которые вы можете установить для своего дома. Таким образом, разные системы имеют разные преимущества и недостатки. Вам нужно будет оценить свой собственный набор требований к нагреву и охлаждению дома, чтобы решить, какая система подходит вам лучше всего.