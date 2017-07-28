Лісовий стиль в ландшафтному дизайні

Ідея створення ландшафтів в лісовому стилі далеко не нова - вона зародилася в XVIII столітті, і її автором вважається англійський письменник і дизайнер садів Стівен Швейцер. Не слід плутати лісової стиль з пейзажним - їх ріднить природність, близькість до природних ландшафтів, але набір рослин та принципи формування цих стилів різні.

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Оформлення ділянки в лісовому стилі - прекрасне рішення для відпочинку від міської суєти, мальовничий тихий куточок для тих, хто шукає спокою й умиротворення в спілкуванні з природою. Створити такий ландшафт не складе труднощів, якщо ви купуєте ділянку в лісистій місцевості. В інших випадках доведеться докласти певних зусиль і проявити терпіння, але результат того вартий.

Особливості планування і основні елементи лісового ландшафту

Головним принципом планування «власного лісу» є природність. У всьому повинна бути видна робота природи і практично непомітно втручання людини. Якщо ландшафт створюється «з нуля», фахівці рекомендують вибирати радіальне планування: чим більше віддаленість від будинку і господарських будівель, тим сильніше ландшафт повинен бути схожим на лісову гущавину.

Лісовий стиль в ландшафтному дизайні - це прості плавні лінії і тільки природні матеріали. Стежки на такій ділянці розташовують там, де відвела б для них місце сама природа - в найбільш зручних для ходіння місцях. Покриттям для них може служити пісок, дерен, нещільно насипана тріска або гравій натуральних відтінків з проростає в проміжках травою.

Квітники в лісовому дизайні більше нагадують галявини, що чергуються з рослинними композиціями, що імітують тінисті зарості. Газони в своєму традиційному понятті тут просто не існують, їх функцію тут виконують галявини, засіяні почвопокровними багатолітниками.

Рішення для лісистого ділянкиВодойми на лісистому ділянці невеликі за розмірами. Їх обриси можуть бути вільними або розмитими.

Малі архітектурні форми створюються з натуральних матеріалів, здебільшого з дерева. Функцію лавки тут може виконувати злегка оброблений стовбур дерева, альтанку можна стилізувати під курінь. Що ж стосується огорож, найдоречніше на лісистому ділянці будуть виглядати живоплоти з рослин, які не потребують стрижки.

Декор в лісовому ландшафті також повинен бути максимально природним. Рукотворний ліс можна прикрасити композицією з валунів, кам'янистій відсипання , Рутар . Доречними будуть і тематичні садові фігурки - гриби, білки, їжаки.

Вибір рослин для лісового стилю

Лісовим ландшафтам чужа химерність і екзотика, так що окультурену флору тут слід застосовувати з великою обережністю і тільки там, де вона буде гармоніювати з основною композицією. Основу для озеленення такої ділянки стануть лісові рослини.

Якщо на вашій ділянці вже є лісові крупномери, такі, як дуб , береза , вільха, в'яз - знайдіть для них місце в ландшафті ділянки, в іншому випадку їх необхідно висаджувати в композиції, доглядати і терпляче чекати, поки саджанці подорослішають. Листяні рослини поєднують з лісовими хвойниками - ялиною , сосною , модриною. Візьміть до уваги, що в даному випадку високорослі рослини зовсім не обов'язково виносити на краю ділянки - в лісовому масиві вони можуть рости де завгодно як групами, так і окремими екземплярами.

Не варто забувати про те, що для російської людини ліс завжди був годувальником і лікарем. А значить, варто подбати про те, щоб і на вашій ділянці росла липа , дика груша , лісова яблуня , вишня , слива , горобина , крушина . В як підлісок можна висадити малину , ожину , жимолость , а на галявинах і узліссях - лісову суницю, лохину, чорницю, а також лікарські лісові трави.

Вибір квітів для лісового ландшафту справді величезний, адже ліс цвіте і пахне з весни до пізньої осені. Їх колористична гама може бути найрізноманітнішою і змінюватися кілька разів протягом сезону. Важливо лише не переборщити з яскравістю фарб і геометрією, щоб галявини і галявини не створювали враження рукотворності. І, звичайно ж, не варто забувати про папороті , прекрасно підходять для заповнення тіньових зон і надають лісового ландшафту цілісність і завершеність.

Лісовий дизайн - ландшафт для ледачих

Про догляд за рукотворним лісом можна сказати зовсім небагато - такий ландшафт практично не потребує турботи садівника, адже в лісі ніхто не сапає квітники, які не висаджує щовесни розсаду, що не поливає клумби , які не викошує газони . Так що свій ліс може стати справжньою знахідкою для тих, хто має намір присвячувати відпочинку все що проводиться на ділянці час.

Зрозуміло, належну увагу рослинності ділянки приділяти доведеться - не варто псувати лісову естетику крайней занедбаністю і хворими рослинами. В іншому ж такий ландшафт вимагає набагато менше уваги ніж будь-який інший сад, і у вас буде достатньо часу для того, щоб слухати щебет птахів, вдихати аромати трав і насолоджуватися первозданною красою російського лісу.