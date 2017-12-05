Інтелектуальний розумний будинок - безпека і комфорт

Інтелектуальні технічні рішення в сучасному будинку забезпечують безпеку мешканців, підвищують комфорт і зручність використання, а також зменшують енергоспоживання. Розумний будинок - це контроль і управління багатьма системами одним дотиком, і це стає зараз все більш популярним.

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Система розумного будинку виконує управління і контроль за електрикою, освітленням, вентиляцією, опаленням і кондиціонуванням в квартирі або приватному будинку. До мінімальної комплектацію включені основні і найбільш важливі елементи, які виконують відключення подачі води через аварію або протікання, контроль за освітленням, кліматом і теплими підлогами. При підключенні до Інтернет можна контролювати різні функції і управляти ними віддалено.

Розумний будинок для комфорту

Основним елементом в інтелектуальної домашньої системі є центральний блок, це комп'ютер, до якого підключені всі інші системи і окремі датчики.

Сучасна система інтелектуального "розумного будинку" включає в себе сенсорну панель управління, яка дозволяє вам керувати різними інженерними системами і установками в домашньому обладнанні. Це перш за все сигналізація, електрика, опалення, вентиляція і кондиціювання повітря, освітлення, а також управління сонцезахистом на вікнах (жалюзі), навісів і маркізів, а також ландшафтних елементів, наприклад, зрошення в саду і інших.

Датчики і детектори цих систем повинні бути узгоджені між собою. Що це означає? Цей детектор зміни стану передає сигнал іншим, що впливає на їх загальну роботу.

Потрібно заздалегідь правильно спланувати проводку для окремих елементів, до того, як будинок буде побудований і завершена його обробка, щоб замаскувати кабелі в стінах. Однак, навіть якщо цього не передбачили своєчасно, все ще не пізно. Для цього можна використовувати бездротове рішення. У цьому випадку зв'язок між різними елементами системи буде здійснюватися за допомогою сучасних бездротових технологій, наприклад Wi-Fi або Bluetooth.

Захист і безпека

Розумні домашні установки добре себе зарекомендували в надзвичайних ситуаціях. Коли детектор пожежі виявляє появу, він посилає сигнал в систему вентиляції і кондиціонування повітря, яка зменшує подачу повітря в ту частину будинку, де виявлена пожежа, тим самим запобігаючи поширенню вогню. Це ж пристрій може передати сигнал про пожежу в екстрені служби. Потім підключається функція пожежогасіння. А система димовидалення в подальшому відводить продукти горіння. У поєднанні з цією системою також працює контроль зовнішніх ролетів або функція закриття вікон, щоб зменшити подачу кисню в зону, обійняту вогнем.

програмування пристроїв

При правильному програмуванні інтелектуальні домашні установки також зменшать експлуатаційні витрати вашого будинку.

Електронне урядування більш ефективно, ніж ручне управління опаленням або освітленням. Живучи в розумному будинку, нам не потрібно тримати пам'ятати про все. Підключення пристрою досить запрограмувати. Завдяки цьому Ви не забудете вимикати світло в кімнаті або обігрівати, виходячи з дому, все це зробить за вас "розумний будинок".