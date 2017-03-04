Що спільного у лінолеуму і масла?

Назва походить від латинських linum- льон, полотно, і oleum - масло. Покриття для підлоги у вигляді "промасленого полотна" з'явилося ще в 17 столітті і було предком сучасного лінолеуму. Останній буває синтетичним і натуральним. Натуральний виготовляється з суміші вапна, деревної муки, смоли хвойних дерев і (згідно з назвою!) З льняного масла. У суміш після витримування додають природні барвники, пресують з неї листи і сушать.

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Натуральний лінолеум сьогодні випускають на джутової основі або без неї. Але найбільш популярний лінолеум синтетичний, який значно дешевше натурального, виготовляють його зазвичай з полівінілхлориду з додаванням наповнювачів, пластифікаторів і барвників.



ПВХ-лінолеум розрізняють за призначенням.

Побутовий, використовується згідно з назвою в житлових приміщеннях, має товщину зазвичай 2-3 мм і хороші тепло- і звукоізоляційні якості. Випускається найрізноманітніших малюнків і квітів.

Напівкомерційний ПВХ-лінолеум - використовується для настилу і в житлових, і в нежитлових приміщеннях з невисокою прохідністю (лікарні, кафе і т.д.)

Комерційний лінолеум використовується для застосування в приміщеннях з великою прохідністю. Він відрізняється високою зносостійкістю, зручністю укладки, невисокою ціною, представляючи собою, таким чином, досить рентабельний практичний матеріал для офісу або промпомещенія.

Спеціальний лінолеум виробляють для лікарень, лабораторій, (з бактерицидними і протигрибковими властивостями), а також для промислових цехів, спортзалів, де потрібно шумоізоляція або поверхню з високим коефіцієнтом тертя.



Але якою б лінолеум ви не купили, і зовнішній вигляд і термін служби його будуть залежати від якості настилу.



Настил лінолеуму складається з наступних операцій:

- Зняття старого покриття,

- Підготовка поверхні,

- Власне настил,

- Прикріплення плінтусів.



Якщо мова йде про житловому приміщенні, то лінолеум купити і постелити можна своїми руками, проте на це доведеться витратити багато часу, сил, і не факт що підсумковий результат вас потішить. Найкраще доручити таку відповідальну справу досвідченим професіоналам, які зможуть якісно виконати всі роботи, а крім того грамотно підібрати необхідні матеріали та інструменти для укладки.