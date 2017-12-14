Технологія складання каркасного будинку

Переваги каркасного домобудівництва

На ринку заміського будівництва каркасні будинки набули популярності, як в Росії, так і за кордоном, завдяки простий і давно відомою формулою: зведення якісного житла за невелику вартість і в короткі терміни. Така перевага щодо інших типів заміського житла виникає в першу чергу за рахунок технології будівництва. Наша компанія використовує просту і разом з тим ефективну технологію зведення будинків цього типу, яку умовно можна поділити на кілька етапів.

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1. Гідроізоляція фундаменту

Перший етап - гідроізоляція фундаменту під будівництво каркаса майбутньої споруди:

Гідроізоляція укладається по фундаменту для того, щоб надійно ізолювати і захистити дерево від попадання вологи і не менш надійно відокремити його від бетону або заліза.

Після влаштування гідроізоляції здійснюється обв'язка будинку, яка виконується з бруса розміром 150х150 мм і кріпиться до фундаменту будинку.

Далі слід установка лагов перекриттів. Лаги монтуються на обв'язку будинку з кроком 600 мм під ширину утеплювача. Завдання монтувальника - встановити лаги так, щоб утеплювач входив щільно.

Установка кутових стійок. У місцях стиків верхньої обв'язки (брус розміром 150х150 мм) і стійок монтується верхня обв'язка з бруса того ж розміру, тобто 150х150 мм.

Проміжні стійки встановлюються на відстані один від одного 600 мм під утеплювач. Для проміжних стійок береться дошка 150х150 мм.

Для додання каркасу жорсткості по кутах врізаються укоси.

Внутрішні перегородки можна робити з дошки 50х100 мм, з проміжком під утеплювач (так як вони потрібні тільки для звукоізоляції).

На верхню обв'язку встановлюються лаги перекриття між першим і другим поверхами, з проміжком під утеплювач.

2. Монтаж кроквяної системи

Монтаж кроквяної системи - це другий етап будівництва каркасного будинку:

Кроквяна система виготовляється з дошки 50х150 мм.

Із зовнішнього боку змонтований каркас кроквяної системи обшивається листами OSBI 09 мм для додаткової жорсткості.

Поверх листів OSBI будинок вкривається вітрогідрозахистна плівкою.

На плівку вертикально накручується вентиляційна рейка 50х25 мм, на якій закріплюється зовнішня обробка.

Каркас товщиною 150 мм забивається утеплювачем.

3. Оздоблювальні роботи

На відміну від будинків з профільованого бруса, каркасні будинки практично не дають усадки. Тому коли каркас будинку повністю зібраний, можна приступати до завершальної стадії - опоряджувальних робіт:

Оздоблення будинку здійснюється негорючими плитами Роквул або Парок.

Усередині каркас закутується пароізоляційною плівкою, поверх якої також встановлюється вентиляційна рейка. Зверху на рейку монтується внутрішня дерев'яна обробка. За таким же принципом здійснюється обробка підлог і покрівлі.

Коли всі роботи по зведенню каркаса і внутрішньої і зовнішньої обробки завершені, можна заселятися в будинок.