Вибираємо домофон

Сьогодні пристрої типу домофонів настільки щільно увійшли в наше життя, що без них неможливо собі уявити жоден під'їзд багатоквартирного будинку, дачу, заміський будинок або навіть офісний будинок.

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Домофони не дуже сильно відрізняються за своїми характеристиками, але, тим не менш, різні пристрої розроблялися для різних цілей, тому вибір домофона може представляти деяку складність для потенційного покупця. Дана стаття покликана допомогти розібратися, що до чого, і вибрати домофон з урахуванням специфічних потреб і побажань клієнта.

Призначення домофона

Отже, що ж таке домофон? Він являє собою електронний переговорний пристрій, що забезпечує безпеку всередині житлових і робочих приміщень, надаючи безконтактну голосову або відеозв'язок. Домофони бувають малоабонентскіе , звані також індивідуальними , і багатоабонентські або під'їзні . У даній статті мова піде саме про індивідуальні домофонах.

Індивідуальний домофон встановлюється в офіс, будинок або квартиру і, як правило, не має підключення до під'їзній (загального) домофону. Будь-домофон складається з двох компонентів - блоку виклику , званого також панелькою, і абонентського пристрою , що представляє собою монітор, трубку або поєднує і те, і інше.

У найширшому сенсі домофони діляться на аудіодомофони і відеодомофони . Розглянемо кожне з цих пристроїв окремо.

Аудиодомофон

Даний тип домофона забезпечує двосторонню аудіо зв'язок і не включає в себе фіксують і передають зображення і відео пристрою, такі як камери і монітори. Аудиодомофон ідеально підходить для складських приміщень або офісів. Зазвичай він складається з двох компонентів - блоку виклику і абонентської трубки. Харчування блоку здійснюється від трубки, підключеної до мережі 220 В.

Якщо ви шукаєте просте рішення для офісу або будинку, і при цьому картинка вам не потрібна, сміливо вибирайте панель виклику, а також трубку до смаку - і готово! Таке рішення буде практичним і недорогим.

Домофон

Зовсім інша справа - відеодомофони. Хоча їх пристрій принципово не відрізняється від аудіодомофонів, є і нюанси. Так, монітори для відеодомофонів бувають чорно-білими і кольоровими . Останні складають більшу частину сучасних моніторів.

Слід сказати, що відеодомофони несумісні з аудіодомофона. Тобто не можна просто взяти панель від аудіодомофона і використовувати її в відеосистеми. Це пов'язано з різними схемами підключення відео- і аудіодомофонів, про що мова піде нижче.