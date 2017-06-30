Вибираємо красиву і функціональну тумбу під телевізор

Багато сімей люблять збиратися для перегляду улюблених телепередач у телевізійних екранів. На сьогоднішній день телевізор - це річ, яку не можна замінити. Для того щоб його використання було зручним, необхідно обзавестися спеціальною тумбою для TV, яка буде виступати не тільки як елемент інтер'єру, підібраний вами відповідно до свого уподобаннями, а й буде грати роль сховища для ваших DVD і CD дисків.

Для удобства и надежности тв тумба будет лучшим выбором.

У такій тумбі у вас буде можливість помістити відеоапаратуру, яку часто купують разом з телевізором. До числа такого роду доповнень можна віднести DVD програвач, обладнання для супутникового телебачення, або ж домашній кінотеатр. Ще є і ті, хто любить прикрасити тумбу для TV за допомогою квітів.

Матеріали для виробництва тумб під TV

Найчастіше, у виробника меблів є варіанти з чого саме виготовити тумбу під TV. А покупець сам може здійснити вибір тієї чи іншої моделі на свій розсуд. Як правило, вибирають необхідну тумбу відповідно до інтер'єру того приміщення, де планують її поставити. Тумби представлені у великому асортименті.

Сьогодні можна зустріти тумби зі скла, металу, дерева, різних форм і розмірів. За рахунок такого широкого асортименту цей предмет меблів підійде для інтер'єру будь-якої кімнати, і навіть зіграє роль яскравого акценту в ньому.

Кольорова гама

Тумби під TV зустрічаються як в класичній колірній гамі (темні і світлі тони), так і в куди більш сміливих і оригінальних кольорах. У вас є вибір між тумбою, яка зроблена під дерево, кольори малини, бірюзи або бузку. Сьогодні це модне рішення, для того щоб зробити інтер'єр яскравим і унікальним, що виробляють враження.

Найчастіше телевізор і тумба, на якій він стоїть, стаціонарні, а для любителів часто змінювати обстановку в інтер'єрі придумали моделі на коліщатках. Це дуже зручно, особливо в тих випадках, коли потрібно провести прибирання в приміщенні. Таку тумбу легким рухом руки можна перемістити в будь-яке місце.

Тумби з дерева класичного вигляду

Дерево - це класичний матеріал, з якого виготовляють меблі. Моделі відрізняються один від одного фактурою, кольором і ціною. Вони будуть відмінним доповненням будь-якого інтер'єру.

Ви повинні будете правильно здійснити вибір породи дерева, яка буде мати відповідну фактуру. Наприклад, у горіха або бука, можуть бути незвичайні і ледве помітні відтінки. У разі якщо цей предмет меблів, випадає із загальної картини приміщення, то це дуже помітно і прикро, тому що тумба завжди буде у вас на очах.

Не слід вважати, що тумби, виготовлені з дерева, будуть до місця тільки в класичному інтер'єрі, вони підійдуть і до будь-якого молодіжному напрямку дизайну. Ще тумба з дерева буде, як не можна кращою прикрасою інтер'єру для кіноманів, які просто не уявляють себе без кінотеатру на дому.

Тумби під TV зі скла

Якщо ви не є шанувальником класики і оформили свою кімнату в іншому стилі (хай-тек, нова хвиля і ін.), То, як правило, у вас буде плазмовий або ж рідкокристалічний телевізор. А для таких телевізорів відмінним доповненням буде тумба, повністю зроблена зі скла, або тумба зі вставками зі скла.

Найчастіше тумба для TV в сучасному стилі включає в себе кілька частин з металу, які розбавляють скло, і надають тумбі міцності. Скло може мати різні відтінки. Тому, якщо ви вибрали той колір, який непогано буде поєднуватися з дизайном всього приміщення, ви отримаєте в результаті чудовий і оригінальний предмет інтер'єру.

Прихильники класичного стилю також набувають тумби під телевізор зі скла. Вони привносять в інтер'єр легкість і легкість, і відмінно підходять класичного дизайну. Але щоб тумба не сильно виділялася із загальної гармонії, кращим варіантом, буде наявність в ній деталей, які виготовлені з дерева, з відповідною фактурою.

Легкість і крихкість, яку демонструє скляна тумба, в дійсності буде оманливою. Тому що для її виробництва використовують скло, піддане обробці при високій температурі. Подібний вид загартування дозволяє уникнути появи подряпин під час його експлуатації. А скляна поверхня стає досить міцною, щоб витримати вагу телевізора і додаткових аксесуарів.

Тумби під TV , кутових форм

Багато покупців приділяють увагу формі тумби, і часто це не пов'язано безпосередньо з дизайном приміщення. Не всі є власниками великих будинків, а якщо у вас малогабаритна квартира, то ви мимоволі думаєте, де і як розташувати телевізор з тумбою, щоб він займав якомога менше місця.

Для вирішення цього питання як можна кращим варіантом буде кутова тумба, яка дозволить помістити телевізор в кутку кімнати, і організувати додаткове місце під ним, щоб зберігати там речі.

Головне при виборі тумби під телевізор, щоб вона підходила під інтер'єр вашого приміщення, і виконувала додаткові функції. Перед покупкою обміркуйте всі деталі бажаної тумби, зробіть необхідні заміри і лише потім відправляйтеся за покупкою.