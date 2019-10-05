​Види і властивості підлогових покриттів

Підлогове покриття - це не тільки необхідність, а й один з найважливіших елементів оформлення, про що завжди варто пам'ятати під час ремонту, адже від цього залежать імідж вашого будинку, і атмосфера в ньому.

Вибираючи підлогове покриття, варто враховувати наступні критерії: по-перше, матюкав, по-друге, його якість, по-третє, вартість і область застосування. Професіонали, як правило, об'єднують всі ці критерії в єдине ціле: прийнято все підлогові покриття розподіляти, враховуючи ступінь членування елементів покриття для підлоги.

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Нечленімих покриттям називається монолітне покриття, яке складається з ксілота, асфальту, мастики, бетону і полімерів. В основному, таке покриття використовують в тих приміщеннях, де санітарно-гігієнічні та експлуатаційні норми підвищені, це, як правило, виробничі приміщення.

До другого виду покриттів можна віднести листові і рулонні матеріали. Це, наприклад, деревні плити, лінолеум, синтетичні покриття. Технологія виготовлення таких покриттів різна - їх виготовляють і з синтетичних волокон, і з пластичної маси.

Область застосування таких покриттів обширна. Завдяки своїм унікальним якостям, серед яких гігієнічність, теплоізоляція, зносостійкість, декоративність, шумопоглинальний ефект, різноманіття дизайнерських рішень, ці покриття підходять для використання, як в робочих приміщеннях, так і в житлових будинках.

Але найбільш популярним видом покриття, яке використовується під час ремонту квартир, це такі матеріали, як керамічна плитка, паркет і паркетна дошка. Серед переваг цього виду матеріалів можна відзначити, перш за все, екологічність, а також декоративність: за допомогою ламінату або паркету власник будинку може підкреслити свій статус.

паркет

Найбільш відомим видом підлогового покриття є, звичайно, паркет. Своїм корінням історія паркету сягає в глиб віків. Цим можна пояснити не тільки безліч способів його укладання, але і аристократичність, яку приписують цього матеріалу. Виготовляється дошка з таких порід дерева, як дуб, горіх, бук. Все це цінні породи дерева, що відрізняються високою міцністю. Саме тому ціна на паркет так висока.

ламінат

Ламінат вважається родичем і нащадком паркетної дошки. Цю конструкцію утворюють декоративний верхній шар, кілька шарів просоченої спеціальними смолами паперу, несуча основа і компенсуючий шар з крафт-паперу.

Ламінат можна назвати конкурентом паркетної дошки: він не так швидко зношується, як паркет, йому не страшні забруднення.

лінолеум

Тонкий лінолеум так названий через свою товщини, яка становить всього 1 мм. Такий лінолеум представлений всього одним шаром. Укладати його слід тільки на гладке рівну основу, оскільки на нерівних ділянках він швидко протирається.

У разі якщо постелити його на рівну поверхню такий лінолеум може прослужити близько 5-7 років. При цьому зображення на такому лінолеумі не наражати на стирання через технології їх нанесення по всій товщині покриття. Такий вид підлогового покриття рекомендований для ремонту таких приміщень, як кухня, ванна і туалет. Такий лінолеум легко мити, досить звичайних миючих засобів.