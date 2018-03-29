ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ЗАМІСЬКОГО БУДИНКУ

Якщо ви дано мрієте побудувати заміський будинок, але не знаєте, з чого почати, то цей матеріал для вас. Ми розповімо вам які документи потрібно зібрати для того, щоб почати будівництво будинку, підкажемо, де замовити проект заміського будинку.

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Отже, будувати будинки можна тільки на такій ділянці, якому присвоєно відповідне призначення: для будівництва та обслуговування житлового приміщення. Якщо раптом цільове призначення інше, то потрібно звернутися до місцевих органів виконавчої влади для зміни призначення даної земельної ділянки.

Купувати земельну ділянку можна у держави, наприклад, через аукціон або у приватної особи. Як тільки права на володіння земельною ділянкою перейдуть до покупця, потрібно буде пройти необхідні законодавчі процедури.

Проекти будинків і інша дозвільна документація на будівництво

Створення архітектурних проектів і зведення будинків здійснюється тільки на основі дозвільної документації. Для того, щоб почати проектні та будівельні роботи, вам знадобляться наступні документи:

офіційне рішення місцевих виконавчих органів про дозвіл проводити проектно-вишукувальні роботи та будівництво житлового будинку;

проект заміського будинку;

офіційні висновки узгоджувальних організацій;

інформація про технічні умови на інженерно-технічне забезпечення об'єкта.

інформацію про місцезнаходження земельної ділянки (якщо на ділянці є будь-яка нерухомість, то її потрібно вказати);

інформацію про плановані параметри і технічні характеристики майбутнього будинку (поверховість, характеристики інженерно-технічного обладнання).

Для того, щоб отримати необхідну дозвільну документацію, потрібно звернутися до виконавчого комітету із заявою, в якому необхідно вказувати наступне:Якщо земельна ділянка має кілька власників, то в виконком потрібно надати офіційну згоду всіх власників на будівництво.

Далі виконком самостійно по всім відомої системі «одне вікно» запитує документи, які підтверджують ваше право на володіння даною земельною ділянкою, а також про наявність державної реєстрації об'єктів нерухомості, які є на ділянці (якщо такі є).

Протягом одного місяця з моменту подачі заяви виконавчий комітет повинен вислати всю необхідну дозвільну документацію, яка буде складатися з:

виписок з рішення виконкому, які будуть свідчити про дозвіл проектно-вишукувальних робіт на вашій ділянці;

архітектурно-планувального завдання;

висновків узгоджувальних організацій;

технічних умов на інженерно-технічне забезпечення об'єкта.

Архітектурні проекти будинків

Починати будівництво будинку без проектної документації не можна. Тому після того, як ви отримаєте всю дозвільну документацію, вам необхідно замовити проект будинку.

Коли справа доходить до цього етапу всі замислюються над питанням, який проект будинку обрати - індивідуальний або типовий? І у того і в іншого є свої переваги і недоліки.

Проекти індивідуальних будинків

Якщо ви вибрали цей тип проекту, то ви самі зможете визначити, яким буде ваше житло. Ви визначається стиль, в якому буде побудований будинок, його поверховість, розташування кімнат. Всі ваші побажання ви передаєте архітекторам, а вони в свою чергу нададуть вам проект заміського будинку, який буде повністю відповідати вашим побажанням і способу життя.

Проекти будинків можна замовити в будь-якої архітектурної студії, але перш ознайомтеся з плюсами:

можна втілити в життя найсміливіші бажання;

у вас буде ексклюзивний проект будинку, який розроблю спеціально для вас з нуля, тобто такого більше ні в кого не буде.

Однак, якщо ви замовили індивідуальний проект будинку, то будьте готові до того, що він обійдеться вам дорого, а створювати його архітектори будуть кілька місяців.

Якщо так довго чекати ви не готові і хочете заощадити на проектному етапі, то краще всього вибирати типові проекти будинків. Так, такі будинки будуть зустрічатися у ряду інших людей. Але є незаперечні переваги таких проектів. Найголовніше - низька вартість, потім - надійність, адже вони вже перевірені часом.

Кошторисна документація

Для того, щоб розрахувати приблизну вартість будівництва, потрібен такий документ як кошторис. Ця документація не є обов'язковою на відміну від дозвільної документації та проектування будинків. Однак кошторису можуть знадобитися, якщо ви, наприклад, задумали взяти кредит на будівництво заміського будинку. Кошторис на початкових етапах будівництва буде корисна багатьом, щоб оцінити майбутні фінансові витрати і свої можливості. Таку документацію вам нададуть в будь-якій проектній організації.