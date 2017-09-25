Якісний щебінь для якісного будівництва

Щебінь є незамінним сипучим матеріалом в будівельній сфері. Його основою є, найбільше, неметалеві породи і деякі види руди. З огляду на великого різноманіття видів, його застосовують, практично, в усіх сферах будівництва. При виборі найбільш підходящого типу даного сипучого матеріалу, використовуйте відповідну систему класифікації, що істотно спростить весь процес і дає можливість створювати найбільш міцні структури або забезпечувати довгий термін користування інших архітектурних форм.

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Найчастіше, щебінь отримують при видобутку каменю, в тому числі і при його обробці. З цілих шматків різних порід каменів за допомогою особливого дробильного обладнання розмелюють до фракцій бажаних габаритів.

По міцності можна буде встановити ступінь опору цього матеріалу деформації при розтягуванні і руйнує напрузі при тому чи іншому механічному впливі. Щоб відзначити характерні особливості з точки зору міцності, використовується система марок - відповідність тим чи іншим показникам.

Відтінки щебеню - є важливим критерієм, який теж безпосередньо впливає на область застосування і метод прикраси структур різних типів. Варто зазначити, що через ширини гами відтінків, яка забезпечується досить різноманітним складом інгредієнтом, використання щебеню допускається на кожній стадії процесу будівництва - як при грубої роботи з облаштування фундаменту, так і в декоративному оздобленні.

Важко обмежити масштаби якісного щебеню , оскільки його застосування є доцільним рішенням в різних напрямках робіт.

Серед найбільш актуальних рішень можна назвати:

Підготовка бетону різних сортів для спорудження стін монолітних структур і фундаментної кладки.

Виробництво блочного матеріалу.

Облаштування дорожніх покриттів різних типів - пухкі садові стежки, асфальтовані дороги, тротуарна зона з плиткою та інше.

Спорудження залізниць, злітно-посадкових смуг.

Ландшафтний дизайн - декорування насипів, квітників, фонтанів.

Поліпшення грунту - установка огороджувальних та дренажних систем.

Тваринництво - карбонатний щебінь додається до корму для тварин, як натуральний кальцій.

Забезпечення захисту на дорогах на льоду.