Як вибрати сонячні батареї для дому?

Які типи сонячних батарей існують? Які переваги у тих чи інших типів сонячних батарей? Цими питаннями задається майже кожен, хто з тих чи інших міркувань приходить до думки використання енергії Сонця.

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Давайте розберемося в цих основних моментах.

На сьогоднішній день ринок пропонує 2 основні типи сонячних батарей: монокристалічні і полікристалічні. Обидва типи панелей мають деякі відмінності і переваги.

Монокристалічні сонячні батареї характеризуються більш складним способом виробництва з використанням більш якісної сировини, і відповідно, більш високою ціною. Ці панелі використовують осередки з цілісних кремнієвих кристалів, тому мають більш рівну і однорідну поверхню. Тобто вся їх поверхня являє собою зріз з одного цільного кремнієвого кристала. Завдяки цьому, монокристалічні панелі відрізняються максимальною довговічністю, термін їх служби може складати від 25 років . Основним же перевагою монокристалічного модуля є більш високий ККД осередки (до 19%) і як наслідок, високий ККД панелі (до 17,5%), Тобто збільшений відсоток генерації електроенергії з одиниці площі панелі, в порівнянні з іншими типами сонячних модулів - наприклад, з полікристалічної панеллю.

Виробництво полікристалічних модулів є набагато простішим, для їх виготовлення використовується полікристалічний кремній, і не потрібно технологічно складна процедура вирощування монокристалів. Вони виробляються шляхом розплавлення кремнієвого сировини з подальшим залиттям його в спеціальні форми, і нарізуванням отриманих блоків на пластини квадратної форми. Відповідно плюсами полікристалічних модулів є більш низька ціна, і невеликий відсоток браку при виробництві. ККД полікристалічного модуля, відповідно, нижче і коливається біля значень 15%.

Однак, ринок сонячної енергетики не стоїть на місці і постійно поповнюється новинками - модулями, виготовленими з використанням нових технологій, і поєднують в собі переваги основних типів сонячних батарей.

Наприклад, мікроморфние тонкоплівкові модулі, що володіють такими перевагами як:

- щодо низька вартість (у порівнянні з кремнієвими монокристаллическими і полікристалічний модулями), завдяки мікроморфной тонкопленочной технології, що забезпечує велику ефективність і швидку окупність;

- можливість уловлювання навіть розсіяного світла , що є вкрай значущим в умовах використання. Тобто це здатність виробляти достатню кількість електрики в похмуру погоду, а також в осінньо-зимовий період.

Або новинка весни 2017р. від того ж виробника сонячних панелей - гетероструктурних тонкоплівкові модулі, виготовлені за технологією на основі гетеропереходу HJT, і поєднують переваги тонкопленочной і кристалічної технологій (з ККД осередку - 22%!).

Це також сонячні батареї, виготовлені за новою технологією (фотоелементи скомпоновані в візуально «безшовні» смуги на токопроводящей підкладці) і характеризуються підвищеним виробленням електроенергії (на 15%) в порівнянні зі звичайними сонячними батареями, підвищену міцність і досконалим дизайном.

На закінчення хотілося б відзначити наступне - всі типи сонячних батарей, без сумніву, мають певні переваги, але фактично Замовника цікавить одержувана потужність генерації в ватах. Тобто сонячний модуль потужністю, наприклад, 250 Вт, будь він монокристалічним, полікристалічним або мікроморфним, видасть в кінцевому підсумку 250 Вт генерації. Значна різниця буде полягати лише в розмірі панелі (монокристал фізично буде компактніше сонячних модулів іншого типу тієї ж потужності), що має значення при обмеженій площі для монтажу сонячної установки (наприклад, дах невеликих розмірів), а також в дизайні панелі.

І, нарешті, масив сонячних панелей розраховується шляхом підбору відповідним чином до силової частини системи: інверторів, контролерів заряду і (якщо є) банку акумуляторних батарей.