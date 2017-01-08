Яку систему поливу вибрати для дачної ділянки и Oasishome

Які б елітні сортів не висаджувалися на ділянці, якими б добривами вони не підгодовувалися, без організації своєчасного та якісного поливу зібрати великий урожай восени все одно не вдасться.

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Деякі дачники через незнання сподіваються на те, що природних опадів буде досить для того, щоб рослини, висаджені на присадибній ділянці, не тільки добре прижилися навесні, але і дали багатий урожай до осені. Але реальність така, що без штучного поливу про корзинах з овочами доведеться лише мріяти.



Постараюся розписати всі плюси і мінуси підтипів цього виду поливу - механічного та автоматичного, щоб кожен дачник зміг вибрати для себе оптимальний варіант зрошення сільгоспкультур на своїй ділянці.



Плюси і мінуси механічного поливу

Механічний полив має на увазі використання таких підручних засобів, як відра, лійки, гуртки і т.д., а також наявність у вільному доступі джерела цілющої вологи. Хтось для цих цілей використовує воду з відкритих водойм, інші не нехтують дощовою водою, заздалегідь зібраної в бочки. Можна, звичайно, використовувати і воду з-під крана, але в такому випадку про економію в дачних умовах і мови йти не може.



Головне достоїнство цього типу поливу в тому, що, прикупивши необхідне обладнання (ту ж лійку або шланг), займатися зрошенням своїх грядок можна в будь-який зручний для себе час.



Однак в цьому ж криються і головні недоліки механічного поливу:

При від'їзді на пару днів здійснювати полив нікому, відповідно, в разі посухи рослини загинуть.

У сезон посадочних робіт або вчасно посухи на своїй спині доведеться переносити не одну сотню відер, витративши на це багато часу і сил.



Види автоматичного поливу

Щоб організувати автоматичний (за активацію подачі води «відповідає» контролер або програматор) або напівавтоматичний (кран для подачі води доведеться відкривати самостійно) полив своєї ділянки, потрібно прокласти стаціонарну систему трубопроводів.



Варто звернути увагу на такі системи поливу, як:

Дощування. Дощувальні установки складаються з легких розбірних переносних трубопроводів і дощувальних насадок.



При цьому виді поливу вода під напором викидається апаратом в повітря і потрапляє на рослини у вигляді штучного дощу. До речі, найпростіший варіант такого зрошення - насадка-розпилювач, надіта на шланг.



Дощування не тільки прекрасно справляється з поливом грядок, але і зволожує повітря, змиває пил з листя. При цьому робота повністю механізована, участь людини мінімально: потрібно лише відрегулювати норму поливу.



Однак установка даної системи поливу - справа досить витратна. Ще один мінус полягає в тому, що добре працювати вона буде лише в тому випадку, якщо в трубопроводі є високий тиск.



Крапельне зрошення. При краплинному поливі вода подається безпосередньо в прикореневу область рослин. Кількість води і періодичність, з якою вона надходить до культурам, можна легко відрегулювати. Відповідно, можна регулювати і свої витрати на оплату рахунків за воду.



Труднощі з крапельним поливом можуть виникнути, якщо система засмітилася або тиск в трубопроводі дуже низька.



Внутріпочвенний полив. Ця система зрошення має на увазі використання системи трубок, які покладені в грунт. Вода надходить безпосередньо до коренів рослини.



При такій системі поливу випаровування мінімально, верхній шар грунту залишається сухим, тому немає необхідності зайвий раз обробляти землю.