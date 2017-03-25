Фіолетовий колір у вашій кімнаті и обои в graffiti.od.ua marburg opulence giulia

Лавандовий, баклажановий, цикламен, верес ... Це лише частина відтінків одного з найбільш таємничих і чуттєвих у всій палітрі кольорів - фіолетового. Тона фіолетового кольору в усі часи викликали у людей повагу й бажання. Шати цього кольору були призначені тільки для людей на високих постах: церковних сановників, правителів, і князів. Це відбувалося, проте, не без причини - фіолетовий барвник витягувався з рідкісних і надзвичайно цінних видів молюсків.

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Раніше фіолетові стіни були верхом екстравагантності інтер'єру, проте сьогодні вже нікого не дивує фіолетовий колір в інтер'єрі. Іноді в його відтінках тонуть цілі приміщення, в іншому випадку легкий тон лягає тільки на одну зі стін і створює ефектний вигляд. Якщо Вам подобаються образи з фіолетовою ноткою, подбайте про правильних колірних пропорціях. Все залежить від того, з чим його поєднувати і як це буде виглядати.



Чорний і білий кольори вписуються в фіолетові варіації

Часом здається, що тони фіолетового кольору дуже важко приручити через їх божевільного темпераменту. Немає нічого більш далекого від істини! Цей колір, незважаючи на свою виразність, чудово ладнає з різними іншими. Однак, вибираючи його, пам'ятайте, що запорука успішного дизайну полягає в підборі відтінків.



Легкий, трохи вицвілий фіолетовий на стіні, наприклад, верес або лавандовий, красиво обволікає романтичну жіночу кімнату нотками Провансу.



У свою чергу, рішучі, наприклад, сливовий, баклажан або ожина, відмінна знахідка для будинку в елегантному гламурному стилі. Зауважимо, що зі стінами фіолетового відтінку ідеально поєднуються класичні кольори, такі як білий і чорний. Перший віддає перевагу легким відтінки фіолетового, другий же охочіше подружиться з більш насиченими тонами.



Фіолетовий і яскраві аксесуари. Експериментуйте!

Якщо Ви берете дуже світлий відтінок цього кольору, трохи нагадує забруднене рожевий, можете сміливо вибрати ненудну меблі яскравих відтінків і помітні аксесуари. Завдяки цьому, інтер'єру не грозить нудьга і вульгарність! Різнобарвні абстрактні картини, кераміка яскравих кольорів і подушки додадуть інтер'єру свіжого настрою і додадуть особливий характер. Такий небанальний, живий дизайн, безсумнівно, сподобається простору в стилі вінтаж. Інтер'єр, повний старовини, любить калейдоскопічно варіації і несподівані поєднання. Незважаючи на меблі поважного віку, приміщення в стилі ретро зовсім не хоче, щоб його завжди сприймали всерйоз.

Источник статьи: www.graffiti.od.ua