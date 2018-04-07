Обслуживание и ремонт принтеров Canon

Ремонт принтеров

Принтер - хороший компаньон, если он работает красиво, но хуже врага, когда он перестает давать желаемые результаты. Вот некоторые из советов, которые вы можете предпринять, чтобы исправить свой принтер Canon и получить максимум от него. А также качественный Ремонт принтеров в Киеве рекомендуется проводить в мастерской Тонфикс.

Общие вопросы

Замятие бумаги. Это частая ошибка, когда в подающем механизме склеено более одного листа бумаги. Вы можете вручную снять крышку и снять ее.

Уровень чернил: у вашего картриджа нет чернил, и вы можете не печатать, кроме пустой бумаги.

Забитые картриджи: Это самая распространенная ошибка, когда головка картриджа забита сухими чернилами. Вы можете восстановить его с помощью простой команды: Панель управления> Принтер> Щелкните правой кнопкой мыши> Свойства> Обслуживание> Очистить картриджи.

Сбой драйвера. Ошибки программного обеспечения, ошибки или конфликты могут возникнуть из-за программного обеспечения и аппаратного обеспечения поврежденного принтера. Вам необходимо переустановить драйверы и программное обеспечение принтера. Попробуйте установить лучший совместимый драйвер для установки.

Кроме того, вы можете обновить драйвер принтера следующим образом: «Панель управления> Принтеры> Щелкните правой кнопкой мыши> Свойства> Обновить драйвер».

Канонические проблемы

Ошибка чернил для отходов: здесь вам нужно выполнить некоторые шаги настройки. Нажмите кнопку меню вашего принтера, а затем сканируйте / скопируйте, чтобы получить доступ к параметру «Дополнительно». Теперь нажмите правую стрелку, чтобы изучить «NVRAM». Установите уровень ABS-M равным 0. Установите уровень ABS-P на 0. Нажмите «Стоп» для выхода.

Недопустимое сообщение картриджа: выключите принтер, отсоединив кабель питания. Восстановите картриджи и печатающую головку и окуните их в теплую воду, чтобы удалить свернутые чернила. Позвольте им высохнуть и протрите тканью. Теперь сбросьте их в принтер и выполните выравнивание картриджа.

Ошибка E0D02: убедитесь, что ваш картридж, а также прилагаемая полоса передатчика свободны от влаги и пыли. Полоса отправителя расположена за резиновым приводным ремнем и проходит горизонтально по всей машине. Регулярно практикуйте, чтобы вытереть его мягкой тканью.

Изучите некоторые этики принтеров, чтобы избежать проблем:

Держите терпение: не давайте команды печати для нескольких заданий за один раз, так как принтер занимает время в зависимости от размера заданий на печать, запрошенных ранее.

Используйте желаемую бумагу: воздерживайтесь от печати на картотеке, фотобумаге и т. Д .; используйте только бумагу для лазерной струйной печати.

Ограничьте задания печати за 50 страниц: не перегружайте принтер. Рекомендуется печатать не более 50 страниц за один раз.

Избегайте слишком большого количества цветных чернил: черно-белые лазерные принтеры являются лучшими, поскольку они нуждаются в минимальном обслуживании.