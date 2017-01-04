Послідовність ремонту ванної кімнати

Для проведення ремонту у ванній кімнаті потрібно набагато більше кваліфікації, ніж при звичайному ремонті, так як сюди включаються роботи з електрикою, водопроводом і каналізацією. Залежно від масштабності запланованої реставрації, можливо, вам буде потрібно найняти професіоналів. У даній статті представлені практичні поради про послідовність ремонту у ванній кімнаті.

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Витрати на ремонт у ванній кімнаті буде залежати від обсягу необхідних робіт, наприклад, необхідність ремонту або заміни водопровідно-каналізаційної мережі та електрики. Можливо, також, ви захочете поміняти саму ванну в естетичних або практичних цілях. У будь-якому випадку, перед початком капітального ремонту переконайтеся, що у вас намічений детальний план.



Крок 1: Розробіть план

По-перше, визначитеся, які частини ванної кімнати ви хочете оновити і як. Потім, підрахуйте необхідний бюджет і упевніться, що ця затія для вас доцільна з фінансової точки зору.



Прикиньте загальну вартість ремонту і складіть кошторис витрат.

Будьте готові до сюрпризів. Незаплановані витрати можуть спливти в процесі реконструкції ванної, коли ви виявите сантехнічні поломки, що протікають крани або інші пошкодження, що розширюють масшабов ремонту.



Крок 2: Подумайте про наймання професіоналів

Затіяти ремонт у ванній не так складно, але ось довести цю справу до розуму зажадає багато сил і часу. Ванну кімнату необхідно сконструювати так, щоб вона була не тільки красива і комфортна, але і стійка до будь-яких протікань і поломок. Тому, можливо, доцільніше буде найняти професіоналів.



Для економії коштів можна найняти професіоналів для певного виду робіт, а самому зробити більш прості речі.

Сантехніку і електрику краще доручити фахівцям, якщо у вас недостатньо знань в цій області.

Якщо ви будете зчищати шпалери, міняти плитку або інші елементи ванної кімнати, то найміть фахівців, які знають як потім сконструювати ванну кімнату, захищену від протікання і поломок.

Розгляньте також варіант ремонту ванної кімнати під ключ, коли вся робота доручається професіоналам, починаючи від дизайну і закінчуючи капітальним ремонтом.



Крок 3: Озбройтеся ідеями

Якщо ви не робили ремонт у ванній кімнаті кілька років, то не поспішайте. Ознайомтеся з різним дизайном і вибором кольорів.



Погортайте різні журнали про дизайн інтер'єру, щоб ознайомитися з ідеями. Подивіться також онлайн-галереї вже виконаних фірмами робіт.

Виберіть такі кольори, матеріали та аплікацію, яка вам буде подобатися роками.

Якщо в найближчому майбутньому ви плануєте продати квартиру, тоді не перестарайтеся занадто з квітами або матеріалами, так як для продажу підходять більше нейтральні кольори.

Переконайтеся, щоб колір плитки, устаткування, меблів та аксесуарів поєднувалися із загальним стилем ванної кімнати.

Для маленької ванної ідеї можуть різнитися на відміну від великих площ кімнати.



Крок 4: Підготовчі роботи

Щоб капітальний ремонт ванної кімнати пройшов благополучно, дотримуйтеся заходів безпеки.



Дотримуйтесь інструкцій і рекомендацій з безпеки використовуваних вами інструментів і матеріалів.

Вивчіть, як поводитися з можливими струмопровідними елементами або іншими небезпечними матеріалами.

Вимкніть все електрообладнання і обесточте кімнату.

Дізнайтеся детально різні аспекти ремонту, довірте професіоналам грамотний демонтаж сантехнічного та каналізаційного обладнання.

Прикиньте приблизно необхідне на ремонт ванної час і детально плануйте кожен крок, враховуючи час очікування, наприклад, висихання штукатурного шару і укладання плитки.



Крок 5: Проведення ремонту

При проведенні ремонту у ванній кімнаті слід дотримуватися певної послідовності. Незважаючи на те, що в різних випадках деякі кроки можна пропустити, основний порядок дій наступний:

Звільнити ванну від всіх предметів, зробити демонтаж сантехнічного та каналізаційного обладнання.

Тепер час штукатурення стін по маяках (це дуже важливий момент, якщо Вам сказали що це робити не треба, то краще розлучитися з такими майстрами, інакше плитка буде покладена неправильно і у Вас буде більше витрат на матеріали) і виготовлення сантехнічного короба з гіпсокартону з установкою ревізійної дверцята або спеціального люка під плитку, для подальшого обслуговування системи водопостачання.

Наступний крок - розводка труб водопостачання і пристрій каналізаційних труб з урахуванням розміщення сантехприборів.

Укладання і затирка плитки.

Далі встановлюємо на місце ванну і раковину.

І під кінець - пристрій рейкового або натяжної стелі, установка світильників і аксесуарів для ванної кімнати.



Щоб нова ванна кімната радувала ваш очей, була функціональною і безпечною, дотримуйтесь певну послідовність ремонту, а перед цим розробіть чіткий план, подумайте про наймання професіоналів і дотримуйтесь заходів безпеки під час всього процесу.