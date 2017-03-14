Що потрібно при виборі анемометра

Вибираємо анемометр разом!

Отже, поставлена задача! Підібрати і купити обладнання для вимірювання швидкості повітря і інших параметрів.

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Спочатку, при виборі анемометра, необхідно визначитися з параметрами, які необхідно вимірювати в даний момент, і які, можливо, буде потрібно вимірювати в майбутньому. Розглянемо це питання на прикладі наладчиків систем вентиляції.

Як прийнято, потрібно проводити вимірювання швидкості в повітряних каналах, на вході і виході вентиляційних решіток, а також температури. Необхідно визначити шлях: вибір одного комбінованого приладу з можливістю дооснащення додатковими каналами (зондами), або декількох (1-2) канальних анемометрів. Який вибрати шлях - право покупця, однак зазвичай істина знаходиться десь посередині.

Більш оптимальний комбінований прилад з необхідним набором функцій. Сенс такого підходу в тому, що додаткові функції можливо придбати потім, а може бути, як це теж трапляється, збільшення функцій з тих чи інших причин і не буде потрібно.

Наступний етап, вибір типів зондів.

При вимірі швидкості потоку (і об'ємної витрати) потрібно знати максимальну і мінімальну швидкість в повітроводі. Для надмалих і малих швидкостей оптимальним є термоаніметріческій метод вимірювання. Даний метод можна застосовувати для швидкостей до 10-12 м. / Сек., Але варто пам'ятати, що тільки для «чистих» потоків. Без змісту пилинок, піщинок і т.д. Так як вимірювальні елементи дуже чутливі. Для середніх швидкостей оптимальним буде зонд-крильчатка. Тут є ряд переваг: додаткове інтегрування потоку (компенсування турбулентності потоку), велика надійність.

Останній етап, застосування трубок Піто.

Плюси цього методу, це вимір високих швидкостей (до 100 м. / Сек)., Дуже велика надійність, високий температурний діапазон (до 1000 оС). Мінус методу - обмеження діапазону на малих швидкостях. Наприклад, якщо максимальна швидкість конкретного вимірювального каналу 50 м. / Сек, то мінімальна дорівнюватиме 1/10 від цього значення (або 5 м. / Сек).

Таким чином, оптимальним рішенням можна вважати застосування зондів-крильчаток різного діаметру (зазвичай це набір з 2 крильчаток).