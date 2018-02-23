Выбор домашнего фильтра для воды

23.02.2018

Вода является важным компонентом жизни. Однако во многих местах водопроводная вода, будь то из муниципальных запасов или колодца, имеет запахи, отложения и бактерии. В то время как вода в бутылках является более безопасным вариантом, она может быть дорогой в большом доме. Другие семьи обеспокоены дополнительным мусором, который они генерируют, когда они используют коммерческие бутылочные продукты. В таких условиях бытовые фильтры обеспечивают безопасную питьевую воду без необходимости покупки ящиков с бутылками.

Бытовые фильтры бывают четырех типов. Они могут быть для всего дома, под раковиной, за прилавком или прикреплены к крану. Фильтр всего дома гарантирует, что вся вода, которая используется в доме, была отфильтрована - вода в кухонной раковине, ванной, посудомоечной машине и стиральной машине. Этот фильтр для воды гарантирует, что на дне унитаза или ванны нет осадка осадка, а также защищено оборудование. Однако большое количество воды, отфильтрованной этими системами, может потребовать частой замены картриджей.

Отфильтрованная вода более безопасна, чем большая часть водопроводной воды, и менее дорогая и более экологически чистая, чем вода в бутылках. Качественный магистральный фильтр для очистки воды эффективно фильтрет большие объёмы воды (в зависимости от модели) между заменой картриджа, что делает его очень экономичным вариантом для вашего дома.

Более экономичным способом обеспечения чистой питьевой водой членов домохозяйства является установка под фильтром раковины. После установки он скрыт из виду, но обеспечивает фильтрованную, прозрачную воду через кухонный кран. Его удобно использовать, и картриджи длятся дольше. Тем не менее, только вода, используемая для приготовления пищи и питья, фильтруется этими системами.

Более простую установку устанавливают фильтры для воды, установленные на прилавках, и сборщик воды. Они не требуют каких-либо изменений в сантехнике или фиксации. Некоторые типы противоточных фильтров только что помещены на кухонный прилавок, и вода выливается в камеру фильтра вручную, как и в кофеварку. Другие быстро подключаются к крану с помощью байпасного клапана для перенаправления воды на фильтр.

Фильтры для воды водонагревателя прикрепляются непосредственно к крану в кухонной раковине. Они фильтруют воду, когда она выходит из трубы, и не требуют экспертизы для установки.

Использование УФ-картриджа

Помимо различных доступных моделей, фильтры для бытовой воды также различаются по способности фильтровать различные загрязняющие вещества. Некоторые фильтры оснащены УФ-картриджами, которые убивают бактерии, присутствующие в воде, в то время как другие имеют фильтр осадка, чтобы не допускать попадания ржавчины и других осадков в водопроводную воду. Существуют фильтры для удаления этого запаха. Это можно сделать с помощью фильтра с гранулированным активирующим углеродом. С другой стороны, в доме, основанном на колодцевой воде, должен быть фильтр для воды, который уничтожит бактериальное загрязнение. Для этого типа источника воды требуется УФ-картридж. Фильтры отложений идеальны, если вода окрашена в частицы ржавчины.

Другим основным загрязнителем воды является свинец. У старых домов могут быть пайки с свинцом. Многие муниципальные водопроводные трубы все еще имеют свинцовую пайку. Безопасный способ удаления любого возможного присутствия свинца из питьевой воды заключается в установке свинцового фильтра на трубу, ведущую к кухонной раковине.

Знайте свою систему трубопроводов и особую угрозу, которая существует

Для домашнего использования доступны различные фильтры для воды. Тем не менее, все они имеют разные возможности, и выбор бытового фильтра для воды зависит от загрязняющих веществ, присутствующих в воде для фильтрации.