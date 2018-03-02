Выбор замков и блокировок входной двери

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Клиенты, которые называют меня необходимостью менять блокировки, часто имеют много вопросов и проблем, связанных с различными типами замков и целями, которыми они служат. Ниже приведена небольшая инсайдерская информация от вопросов, отвечающих за профессионал, от типа блокировки, который вы должны учитывать, до времени, необходимого для изменения блокировки.

Знаете ли вы, что средний взлом занимает менее 30 секунд? Очевидно, что большинство людей не оставляют всех своих денег и ценные вещи, лежащие на виду у потенциальных охотников! Тем не менее, самый украденный предмет из домов и автомобилей просто является женским кошельком. Это то же самое, что оставлять наличные деньги на столе - только теперь взломщик имеет доступ к вашим кредитным картам, ключам, ID, наличным деньгам и любым личным предметам, которые вы могли оставить в своем кармане.

Я когда-то видел видео наблюдения, в результате которого два человека пробивались сквозь стеклянную дверь. Вы можете догадаться, как они вошли. Так что вопрос: что хорошего сделали замки? Владелец бизнеса, с которым я консультировался в то время, спросил меня, что тот же вопрос, и мой ответ был просто «Время». Очень сложно убрать охранника из защищенной зоны даже с охранниками и пьяными собаками. Если вы сможете держать взломщика достаточно долго, чтобы он решил, что это не стоит того, вы сделали свою работу. Я указал владельцу бизнеса, что в дверях не было никаких указаний о том, что в его собственности есть система видеонаблюдения, что могло быть сдерживающим фактором. Хорошие блокировки могут не всегда удерживать грабителей, но дополнительные меры предосторожности могут помочь передумать! Достаточно хорошо говорю. Возможно, вы не сможете остановить хорошего грабителя, но если вы можете замедлить их достаточно, они могут подумать о том, чтобы отправиться в другое место.

Что вы должны искать в хорошей блокировке

У вас есть две проблемы: оставить взломщиков и предотвратить внутреннее мошенничество. Итак, какой замок вы должны выбрать? У потребителя есть возможность провести собственное исследование, чтобы помочь в принятии правильного решения о безопасности своего дома. Одним из примеров является Locksmith Ledger. Это публикация, в которой рассматриваются продукты производителей замков и присуждается им рейтинг потребителей. Важно отметить, что блокировки, которые вы можете приобрести в Home Depot или других магазинах, которые продают блокированные серийные замки, даже не проверяются. Также любой приличный слесарь сможет рассказать вам о качестве замков, которые в настоящее время находятся на рынке. А также для входной двери важна качественная защитная броненакладка на замок и купить её рекомендуетя по лучшей цене в интернет-магазине vash-zamok.com.ua .

Когда вы проводите исследование, вы обнаружите, что как только вы найдете хорошего производителя, вам все равно придется исследовать классы замков, которые они поставляют. Одним из наиболее известных производителей замков является Schlage. Их продукция включает в себя множество замков с высокой степенью безопасности и ключевых волн, но у них также есть ряд замков, которые они производят только для крупных ритейлеров. Этот продукт выполнен в Мексике и является точной копией жилых замков класса SC-1 класса 3, но не хватает средств безопасности, которые вы получаете из оригинального SC-1.

Schlage предлагает множество уровней безопасности. Я поклонник линии Primus. У них есть уникальная ключевая волна, называемая SC-4, и у нее есть функция безопасности на ключе, что затрудняет выбор. Хотя это не высокая блокировка безопасности, цена является экономически эффективной. Schlage также имеет линию замков, которые поставляются с ключевой волной Mul-T-Lock, которая может быть полезна для использования как в вашем доме, так и в вашем бизнесе! Трудно сверлить, трудно подбирать, хорошо для наружных дверей и по разумной цене.

Kwikset, другой производитель громких замков, делает что-то подобное. Они продают тот же продукт, что и слесари, но с существенной разницей: материал замка имеет более низкое качество. Вы получаете тот же замок по более низкой цене, но качество продукта, долговечность и жизнь значительно отличаются. Для хорошего времени взлома больше не проблема.

Время - это название игры! Возможно, вы не сможете удержать взломщиков, но вы можете усложнить их жизнь. Замки, такие как Medico или ASSA, трудно выбрать и могут занять часы, чтобы развернуть даже для профессионалов. Медико, пожалуй, самый уважаемый производитель слесаря во всем сообществе слесарей. ASSA и Mul-T-Lock находятся в одном и том же семействе замков Medico, все они сделаны из тех же прочных материалов.

Еще одно соображение - блокировки без ключа. Сегодня эти продукты намного дешевле, чем раньше. Например, есть мертвый болт с кодовым замком (например, сейф, с циферблатом). Нет необходимости в батареях, никакие ключи не могут быть потеряны или украдены, и лучшая часть из них заключается в том, что вы можете изменить код самостоятельно столько раз, сколько захотите! Это отличный продукт, который не позволит вам тратить деньги на ваши замки и держать вас в безопасности.

Существуют блокирующие системы, которые работают с одним и тем же доступом без ключа, но работают от батарей. Мне не нравится этот вариант, и я определенно думаю, что если вы его решите, вам нужно будет выбрать продукт, который является коммерческим. Серия DL является одним из лучших замков и выполнена с помощью Alarm Lock. Они не похожи на доступ к ключам без ключа, о которых меня спрашивают клиенты, сделанные Kwikset. Серия DL представляет собой коммерческий замок с долговечной батареей и может содержать более одного кода, даже отслеживая людей, входящих и выходящих.

Вы также можете рассматривать биотехнологию как маршрут. Это включает отпечатки пальцев, сканеры сетчатки и другие. Возможно, ваш дом пришел с простым замком, который займет всего несколько секунд, чтобы выбрать и сверлить.

Истина заключается в том, что для профессионального грабителя вы также можете оставить свою дверь открытой, когда вы ложитесь спать по ночам. Реальность заключается в том, что каждый год увеличивается количество взломов на 30%. Изменение четырех замков для повышения безопасности занимает около 45 минут. За несколько долларов и около часа вы можете сделать гораздо больше, чтобы не стать жертвой кражи со взломом.

Если у вас есть какие-либо вопросы о замках для вашего дома или бизнеса, рекомендуется обратиться к слесарю, прежде чем принимать окончательное решение о безопасности вашего дома.